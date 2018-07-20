"24 Temmuz ilk gerçek test olacak"

Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki PPK toplantısının önemine şaret eden JP Morgan'a göre, yatırımcılar 'siyasi baskı'nın faiz kararı üzerinde etkili olup olmayacağına bakacak.

TCMB'den 24 Temmuz'da yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısından faiz artırımı kararı çıkmasını bekleyen bankalar arasına JP Morgan da katıldı.

Morgan Stanley'in ardından JP Morgan da 24 Temmuz'daki PPK için faiz artırım beklentisini 125 baz puan olarak ortaya koydu.

JP Morgan yayınladığı raporda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi kredibiliteyi yeniden inşa etmek ve ekonominin kökleri derindeki problemlerini düzeltmek için yoğun şekilde çalışmalı. Erdoğan, damadı ve eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ı yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı. Geçtiğimiz 5-10 yılda makroekonomik politikaları uygulayanların kabine dışında bıraktı.

Yatırımcı iştahındaki erozyon ve Türk ekonomisindeki kırılganlıklar dikkate alındığında, yeni ekonomi ekibinin çok fazla zamanı yok. Yatırımcıların, görüşlerini değiştirmeden önce Türkiye'nin akut ve kronik problemleri ile başa çıkacak geniş kapsamlı program görmeye ihtiyaçları var" denildi.

Raporda, "Bu çerçevede gerçek test 24 Temmuz PPK kararı olacak. Yatırımcılar özellikle, siyasi baskının TCMB'yi çok ihtiyaç duyulan parasal sıkılaştırmayı yapmakta alıkoyup koymayacağını görmek istiyorlar" ifadelerine yer verildi.