Bakan Varank, yapımı 2019'da başlayacak Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Polipropilen Tesisinin 1,2 milyar dolar yatırım bedeline sahip olacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Polipropilen Tesisi Yatırımı İmza Töreni'ne katıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı kounşmada, "Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde masterplan çalışmalarını tamamladık." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yaklaşık 10 bin vatandaşımızın istihdam edileceği Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin tam olarak faaliyete geçmesiyle ithal ettiğimiz kimyasal ürün çeşitlerinin yüzde 80’ini ülkemizde üretebileceğiz." ifadesini kullandı.

Varank, bölgedeki tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle yıllık 1 milyar dolarlık katma değer üretilebileceğini belirtti.

Bakan Varank, "Yapımı 2019'da başlayacak entegre tesis; 1,2 milyar dolar yatırım bedeline sahip olacak." şeklinde konuştu.