Şekerde ihale sürecine bugün de devam edildi. Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini Doğuş Çay kazandı. Doğuş, geçtiğimiz günkü Niğde-Bor ihalesini de kazanmıştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (OİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkşeker'e ait Çorum Şeker Fabrikası ve Yozgat Şeker Fabrikasının nihai pazarlık görüşmeleri bugün idarede gerçekleştirildi.

Çorum Şeker Fabrikası ihalesini Safi Katı Yatık A.Ş 528 milyon lira bedelle kazandı.

Yozgat Şeker Fabrikası da 275 milyon lira bedelle Doğuş Yiyecek'in oldu. Doğuş, geçen hafta cuma günü yapılan Niğde-Bor fabrikası ihalesini de kazanmıştı.