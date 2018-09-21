IMF'den 'yeni program' açıklaması

MF Dış İlişkiler Müdürü Gerry Rice, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında Türk hükümetinin dün açıkladığı Yeni Ekonomik Program'ı ve burada açıklanan makroekonomik tahminleri not ettiklerini söyledi.

Katılımcıların Türkiye'ye ilişkin sorusunu yanıtlayan Rice, "Yapılan açıklamaları ve tahminleri not ettik. Bu tahminleri ve Türk otoritelerin hedeflerini başarmalarına yardım edecek tedbirleri daha detaylı değerlendireceğiz. Bunu, Türkiye için daha önce madde 4 kapsamında yayınladığımız raporda yaptığımız tavsiyeler ışığında gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Rice ayrıca, Türkiye için makroekonomik tahminlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak IMF Yıllık Toplantısı sırasında duyurulacağını ifade etti.

Dünya Ekonomik Görünüm raporu çerçevesinde güncelleme sürecinde olduklarını vurguladı.