Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak Bloomberg HT'deki Fokus programında Gizem Uzuner'e konuk oldu.



Ekonomideki şokların ardından dengelenme süreci içerisinde olunduğunu belirten Olpak "Dövizde Ağustos'ta hoşlanmadığımız bir tablo oldu ve 7.20'lere çıktı..İş dünyasının kurdaki dalgalanmadan hoşlanmadığını ifade etmek isterim. Şu anda 5.20'lerde bir dolar var. Faizler bizi çok fazla rahatsız etmişti, belirli noktalarda %40'lara çıkılmıştı, bu da hiçbir şekilde yatırım yapılmayacak bir ortam demektir. Enflasyon da yüksekti..



Bugün kritik durum kontrol altına alındı, faizler % 25 - 30 bandına indi, mutlu değiliz ama kötünün iyisi noktasında mutluyuz enflasyonda kontrollü düzelme var. Moralsiz değiliz." diye konuştu. Olpak "Ağustos Eylü şoku atlatıldıktan sonra güvendeki kayıp giderildi. Sermaye istikrar ister, bu çerçeveden bakınca Türkiye'nin öngürülebilirliği geriye döndü" dedi.



Olpak AB'deki yavaşlamanın ticaretimizi büyük ölçüde etkilemeyeceğini ifade etti.



TİCARETTE 4 YENİ HEDEF



Ticaret pazarlarındaki yeni hedeflerinden bahseden Olpak "Bakanlığımızın belirlediği hedef ülke var bunlar Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika..Bunlar bizim için öncelikli ülkeler içerisinde" dedi.



