"Kriz yok, hepsi manipülasyon"

Beştepe'deki Gaziler Günü Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmelere değindi, "Kriz filan yok, bunların hepsi manipülasyon" dedi.

19 EYLÜL, 20180
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"Kriz yok, hepsi manipülasyon"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü Töreni'ndeki konuşmasında ekonomi gündemini değerlendirdi. Döviz düzenlemesine değinen Erdoğan, "Bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler" dedi.

Türkiye'de ekonomik kriz olmadığını vurgulayan Erdoğan, "AVM’lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın. Burası Amerika değil. Burada Türk lirasının hükmü vardır. Türk lirasıyla mağazayı kiraya verirsin. Zaruretler ayrıdır. Kriz laflarını aldırmayın, bunların hepsi manipülasyon" ifadelerini kullandı.

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