Şimşek'ten 'Londra' açıklaması

Londra temaslarının verimli geçtiğini ve yatırımcıların ilgisinin büyük olduğunu kaydeden Mehmet Şimşek, "Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı" dedi.

30 MAYIS, 20180
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Şimşek'ten 'Londra' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Londra'da yatırımcılarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu Twitter'den temaslarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Şimşek'in paylaştığı tweeti şöyle:

Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük.

Mesajlarımız:
- Politika setimizi güçlendirdik
- Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı
- Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik,
- Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız.

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