Londra temaslarının verimli geçtiğini ve yatırımcıların ilgisinin büyük olduğunu kaydeden Mehmet Şimşek, "Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Londra'da yatırımcılarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu Twitter'den temaslarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Şimşek'in paylaştığı tweeti şöyle:

Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük.

Mesajlarımız:

- Politika setimizi güçlendirdik

- Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı

- Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik,

- Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız.