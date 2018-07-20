Trump, bu kez Fed'i eleştirdi

ABD Başkanı Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Çin ve AB'yi kur manipülasyonu yapmaları sebebiyle eleştirirken Fed'in de sıkılaşma politikasını eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve AB'nin kur manipülasyonu yaptığını belirtti.

Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin, AB ve diğerleri, ABD faiz artırırken ve dolar her gün giderek güçlenirken kur manipülasyonu yapıp faiz indiriyor ve rekabet avantajımızı ortadan kaldırıyor. Bu, her zaman olduğu gibi, eşit şartlı bir oyun alanı değil" ifadesine yer verdi.

"Kararlarımızı etkilemez"

ABD Merkez Bankası (Fed) St.Louis Şubesi Başkanı James Bullard ise, Trump'ın yorumlarının FOMC kararlarını etkilemeyeceğini açıkladı.

Bullard ayrıca, "Trump'ın Fed'e ilişkin yorumlarına ağırlık vermesini bekliyorum. Ancak bu Fed'in istikrarlı enflasyon ve maksimum istihdam hedefini değiştirmez" dedi.

Bullard, "Tırmanan ticaret Savaşları ABD ekonomisi için risk oluşturabilir" ifadelerini kullandı.