Trump'tan Çin'e uyarı

ABD Başkanı Trump, "Çin ile ticaret anlaşmasına varamazsam ek gümrük vergileri getireceğim" dedi.

27 HAZİRAN, 20190
Paylaş Tweet Paylaş
Trump'tan Çin'e uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret anlaşmasına varamazsa, ek gümrük vergileri getireceğini belirtti.

Trump, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide "Eğer işe yaramazsa, anlaşmaya varamazsak ek gümrük vergileri, çok önemli ek gümrük vergileri getireceğim" dedi.

Ancak Trump iki liderin daha fazla gümrük vergisi getirilmesini önlemek için Japonya'daki G20 zirvesinde anlaşmaya varma olasılığını açık bıraktı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının "yaklaşık yüzde 90 oranında" tamamlandığını belirtti.

Mnuchin CNBC ile yaptığı söyleşide, "Anlaşmanın yaklaşık yüzde 90'ını yaptık ve anlaşmayı tamamlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 11 aydır süren ticaret savaşını yatıştırma umuduyla bu hafta Japonya'daki G20 zirvesinde biraraya gelecek.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bitcoin'in değeri neden hızla artıyor?

Bitcoin'in değeri neden hızla artıyor?

Ekonomik güven endeksinde artış

Ekonomik güven endeksinde artış

İhtiyat akçesi bütçeye aktarılacak

İhtiyat akçesi bütçeye aktarılacak

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.