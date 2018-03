Uludağ Ekonomi Zirvesi canlı yayında

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 7’ncisi düzenlenecek olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23-24 Mart tarihlerinde Bursa, Uludağ Grand Yazıcı Otel’de gerçekleşecek.

İki gün boyunca 1.200’e yakın iş insanını ağırlayacak Zirve’de yer alan tüm konuşma ve oturumlar www.zirvedencanli.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

Cuma günü başlayacak Zirve’nin açılış konuşmasını T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yapacak. Zirvenin ilk günü, “Global Fırsatların Geleceği”, “Tarımın Geleceği”, “Finansın Geleceği”, “Üretimin Geleceği”, “Dijitalleşmenin Geleceği” ve “Türkiye’nin Geleceği” konulu oturumlar; İkinci gün ise “Gayrimenkulün Geleceği”, “Toplumun Geleceği”, “Dijitalleşme Çağında Fırsatlar”, “Sağlığın Geleceği”, “Avrupa’nın Geleceği” ve “Girişimciliğin Geleceği” oturumları gerçekleştirilecek.

Zirve, bu yıl ayrıca büyük bir start up yarışmasına ev sahipliği yapacak. Galata Business Angels, Endeavor Türkiye ve Start Up Dergisi iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerine anlatıp, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü kazanmayı hedefleyecekler.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’ni www.zirvedencanli.com üzerinden izlemek isteyenler, Zirve başlamadan önce sitede yer alan programdan takip etmek istedikleri oturumlar için kendilerine hatırlatma koyabilecekler.

Uludağ Ekonomi Zirvesi ile ilgili en güncel bilgileri http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden takip edebilirsiniz.

ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ HAKKINDA

Uludağ Ekonomi Zirvesi Hakkında: İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan 1200’e yakın iş insanını ağırlayacak Zirve’de iş ve ekonomi dünyasının liderleri, yöneticiler, siyaset dünyasından bakanlar, uluslararası konuşmacılar, girişimciler ve basın mensupları yer alacak.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 2012 yılından bu yana organize edilen Uludağ Ekonomi Zirvesi, sektör liderleri ve medya tarafından ilgiyle takip ediliyor; birçok yeni fikre ve girişimcilere ışık tutuyor.

Dünyaca ünlü ekonomistleri, şirketlerin CEO ve yöneticilerini ve ayrıca siyaset dünyasından önemli isimleri ağırlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu güne kadar Nouriel Roubini, Marc Faber, Muhtar Kent, Hamdi Ulukaya, Christian Wulff, Jack Straw, Fatih Terim, Kai Georg Diekmann, Jared Cohen, Jean Claude Trichet, Begümhan Doğan Faralyalı, Ali Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Andy Grignon, Ali Koç, Emine Kamışlı, Simon Calder, Darrel West, Mark Mulloch-Brown, Ali Kibar, Cem Boyner, Hüsnü Özyeğin ve daha bir çok değerli isme ev sahipliği yaptı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin Ana Sponsorluğunu Garenta üstleniyor. Gold Sponsorlar arasında Dow, Hacıince, Metal Yapı Konut, Netlog Lojistik, Otoyol-Oksijen Tesisleri, SOCAR Türkiye, Türkiye İş Bankası, Türk Telekom, Vodafone Türkiye ve Yedi Mavi yer alıyor. Zirve’nin Oturum Sponsorları Akkök Holding, Akzirve, BASF Türkiye, Borsa İstanbul, Citibank, Four Seasons Hotels İstanbul, Google, Birleşik Krallık Büyükelçiliği, HSBC, İGSAŞ, TEB, Türk Hava Yolları ve Ziraat Emeklilik olurken, Cisco ve Denizbank da Zirve’de Etkinlik Sponsoru olarak yer aldı. Zirve’nin Destek Sponsorluğunu TAV Havalimanları, İçecek Sponsorluğunu ise Uludağ İçecek üstlendi. Zirve’nin Medya Sponsorları ise CNN Türk, CNN Türk Radyo, DHA ve Hürriyet oldu.