Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe'de düzenlenmekte olan toplantıyla ekonomide yeni yol haritasını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan 'Yeni Ekonomi Yaklaşımı'na ilişkin detayları açıkladı. Toplantıda iş dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

Bakan Albayrak'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Türkiye son 16 yılda bir üst lige çıktığı çok başarılı bir süreç ortaya koydu.

Bugün yeni sistemin genel çerçevesini çizeceğimiz bir toplantı.

İş insanları, ekonomistlerle periyodik toplantılara devam edeceğiz.

Yeni dönem Türkiye'nin tüm kurumlarıyla, tüm detaylı stratejileriyle, daha hızlı ve daha güçlü politikalarla hedeflerine ilerlediği bir süreç olacak.

Bugün yeni ekonomik sistemin genel çerçevesini çizeceğiz.

Her alanda hem içeriden hem de dışarıdan danışmanlar, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle çok daha etkin bir bakanlık olacağız.

Attığımız adımlarla ve ekonomik vizyonlarla birlikte izleyeceğimiz politikaları istişare ederek yolumuza devam edeceğiz.

Her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacağız.

Eylül'de açıklayacağımız OVP -ki yeni bir isim arıyoruz- detaylar çok hızlı bir şekilde ortaya çıkacak.

Yeni ekonominin en önemli adımlarından biri 'kararlı bir yaklaşım'.

Bu bakanlığın koordinasyonunda çok daha kararlı ve emin adımların atıldığı bir dönem başlayacak.

Bu yapının güçlü bir reflekse ve alt yapıya sahip olması lazım.

Yeni yapı sürdürülebilir ve katılımcı olacak.

Ekonomideki mevcut tablo Türkiye'nin makro göstergeleri dikkate alındığında makul ve mantıklı değil.

Etkin bir iletişim ve güvene dayalı bir süreci ortaya koymak lazım.

MB'nin tam bağımsızlığı prensip olarak devam etmesi gereken bir husus.

Bütün hedeflere ulaşılmasını MB tarafından koordine edilmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz.

Finansal sektörün güçlü yapısının korunması konusunda da finansal istikrarın daha da güçlendirilmesi önceliklerimizden biri olacak.

Bankacılık sektörü en temel sektörlerimizden biri olmaya devam edecek, finansal sistemdeki payını azaltacağımız, sermaye sisteminin pasta payını artıracağımız bir dönem olacak.

Yapısal reformlar konusunda bakanlıkta yoğun bir çalışma yürütüyoruz, süreci hızlı bir şekilde teker teker hayata geçireceğiz.

Yeni ekonomik yaklaşımımızın 4 tane sac ayağı var ama ben bunu 3+1 diye tanımlıyorum.

Birinci adım 'ekonomik dengelenme' dediğimiz bir süreçten bahsediyoruz.

2018-19 yıllarında Türkiye birinci fazı bitirip, sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme dediğimiz ikinci faza geçecek.

Bu süreci 2020-21 yılında ortaya koyduktan sonra 3.fazı dediğimiz daha adaletli bir paylaşıma taşıyacağız.

Daha sonra +1 dediğimiz nitelikli insan ve güçlü toplumu ortaya koyacağız.

Birinci sac ayağı enflasyonla mücadele olacak.

İkinci adım çok daha sıkı bir Ankara-Maliye bakanlığı, üçüncüsü cari açığın düşürülmesi.

Cari açığın düşürülmesi ile ilgili stratejik adımların atıldığı önemli bir dönem olacak.

Sermaye piyasalarını derinleştirecek çok önemli 1,5 yıl olacak.

Kamuda tasarruf tedbirlerine başladık, yıl sonu rakamlarında göreceksiniz.

Bu dönemki OVP kurumumuzun daha önce hazırladığı ve raftan çıkarıp hazırladığımız bir OVP olmayacak, tüm paydaşların katılacağı bir OVP olacak.

Bu OVP çok etkin ve takip edilebilir bir program olacak.

Bir ekiple birlikte bu değişimi çok daha etkin bir şekilde ortaya koyacağız