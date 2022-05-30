2022 ilk çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak: Tahminler ne?

TÜİK, Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın açıklayacak.

30.05.2022 15:43:000
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2022 ilk çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak: Tahminler ne?

Ekonomistlerin 4. çeyrek büyüme beklentisi belli oldu

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00’da internet sitesinden açıklayacak.

* Bakanı Nebati, büyüme tahminini açıkladı

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5,4 ile yüzde 8,1 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi, 2021’in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve yılın tamamında ise yüzde 11 büyümüştü.

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