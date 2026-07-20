“2030’a kadar yenilikçi tedavilere erişen hasta sayısını 5 kat artıracağız”

Türkiye’de bugüne kadar 1.128 klinik araştırma merkezinde yaklaşık 200 klinik çalışma yürüttüklerini belirten Bidgoli, “2030’a kadar yenilikçi tedavilere zamanında erişen hasta sayısını 5 kat artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Klinik araştırmalar Türkiye’yi stratejik konuma taşıyor

Roche İlaç Türkiye, Türkiye’yi küresel klinik araştırmalar açısından stratejik ülkelerden biri olarak konumlandırıyor. Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli, son 10 yılda klinik araştırma yatırımlarını yüzde 800’ün üzerinde artırarak 4,1 milyar TL seviyesine ulaştırdıklarını söyledi. Türkiye’de son 26 yılda 1.128 klinik araştırma merkezinde, 722 araştırmacıyla yaklaşık 200 klinik çalışma yürüttüklerini belirten Bidgoli, bu çalışmalar sayesinde 63 binden fazla hastanın yenilikçi tedavilere doğrudan erişim sağladığını ifade etti.

Bugün ise 109 farklı kurumda, 29 yenilikçi molekül üzerinde, altı terapötik alanda klinik araştırmaların sürdüğünü kaydeden Bidgoli, Türkiye’nin güçlü hekim altyapısı ve araştırma ekosistemi sayesinde küresel klinik araştırmalardan çok daha büyük pay alabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

“Klinik araştırmalar sanayi yatırımından daha yüksek katma değer yaratıyor”

Klinik araştırmaların yalnızca ilaç geliştirme süreçlerine değil ülkelerin bilimsel kapasitesi ve ekonomisine de önemli katkı sağladığını belirten Bidgoli, bu yatırımların etkisinin çoğu zaman klasik sanayi yatırımlarının ötesine geçtiğini ifade etti.

Türkiye’nin klinik araştırmalarda daha güçlü bir merkez haline gelebilmesi için teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bidgoli, farklı ülkelerde uygulanan modellerin incelenmesinin Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Sağlık ekosistemine beş alanda katkı

Roche İlaç Türkiye’nin sağlık sistemine katkısını bilgi, altyapı, teknoloji, sağlık politikaları ve toplumsal değer olmak üzere beş ana eksende şekillendirdiğini belirten Bidgoli, sağlık profesyonellerinin eğitiminden dijital sağlık çözümlerine kadar birçok alanda yatırım yaptıklarını anlattı.

Bugüne kadar düzenlenen Klinik Çalışmalar Okulu ile 2 binden fazla sağlık profesyoneline ulaşıldığını belirten Bidgoli, 15 bin üyeye sahip Medikaynak platformunun ise bilimsel bilgi paylaşımında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Altyapı tarafında infüzyon merkezleri ve klinik araştırma merkezlerine destek verdiklerini aktaran Bidgoli, KETEM iş birlikleri kapsamında meme kanseri taramalarına katkı sağladıklarını, Test Network Projesi ile de 30’dan fazla şehirde her yıl 2 binden fazla hastaya uzaktan tanı desteği sunduklarını ifade etti.

Yapay zeka tanı ve tedavi süreçlerini dönüştürüyor

Yapay zekayı sağlık sistemlerinin geleceğini şekillendiren stratejik dönüşüm alanlarından biri olarak gördüklerini belirten Bidgoli, teknolojinin hekimlerin karar alma süreçlerini desteklediğini ve tanı süreçlerini hızlandırdığını söyledi.

Radyoloji ve patoloji alanlarında kullanılan yapay zeka destekli çözümlerin doğru tanıya ulaşma süresini kısalttığını ifade eden Bidgoli, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ile geliştirilen Sanal Konsey Platformu sayesinde hekimlerin vakaları dijital ortamda birlikte değerlendirebildiğini kaydetti.

Roche bünyesinde hayata geçirilen “Everyday AI” uygulamasının ise yalnızca altı haftada yüzde 99 kullanım oranına ulaştığını belirtti.

Kişiselleştirilmiş tedavi sağlık ekonomisine de katkı sağlıyor

Toplantıda söz alan Roche İlaç Türkiye Medikal Direktörü Dr. Mahir Kurt, erken evre pozitif meme kanserine yönelik hazırlanan araştırmanın sonuçlarını da paylaştı.

Araştırmaya göre kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımıyla önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 3 bin 859 metastaz vakasının önlenmesi, 102 bin yaşam yılı kazanılması ve 79 bin kaliteli yaşam yılı elde edilmesi mümkün olabilecek.

Çalışma ayrıca kişiselleştirilmiş tedavilerin 10 yılda 25,4 milyar TL doğrudan, 7,1 milyar TL dolaylı olmak üzere toplam 32,5 milyar TL’lik ekonomik katkı sağlayabileceğine işaret ediyor.

Sürdürülebilirlikte hedef net sıfır emisyon

Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel etkiyi azaltmak olarak değerlendirmediklerini belirten Bidgoli, inovasyona erişimi artırmanın ve sağlık sistemlerine uzun vadeli katkı sunmanın da bu yaklaşımın önemli parçaları olduğunu söyledi.

Şirketin operasyonlarında yüzde 100 sürdürülebilir elektrik kullandığını belirten Bidgoli, araç filosunun yüzde 93’ünün elektrikli araçlardan oluştuğunu ifade etti.

2045 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Bidgoli, yıl sonuna kadar filo emisyonlarını yüzde 80, toplam emisyonlarını ise yüzde 50 azaltmayı planladıklarını kaydetti.

“2030’a kadar yenilikçi tedavilere erişimi 5 kat artıracağız”

Roche’un gelecek vizyonunun Türkiye’nin sağlık dönüşüm hedefleriyle paralel ilerlediğini belirten Bidgoli, şirketin 2030 önceliklerini de paylaştı.

Onkoloji ve hematolojide kişiselleştirilmiş tedavileri yaygınlaştırmayı, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklarda yeni çözümler geliştirmeyi, evde tedavi modellerini güçlendirmeyi ve dijital sağlık uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Bidgoli, sözlerini şöyle tamamladı:

“2030’a kadar yenilikçi tedavilere zamanında erişen hasta sayısını 5 kat artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin bilimsel altyapısı, güçlü sağlık sistemi ve araştırma kapasitesiyle bu hedefe önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”