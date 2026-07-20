Sürdürülebilir üretime 6 milyon Euro'luk stratejik yatırım

Yeni yatırım sürecinde özellikle daha düşük plastik kullanımına, hafifletilmiş ambalaj teknolojilerine ve yüksek verimlilik sağlayan üretim altyapılarına odaklanıldı. Bu kapsamda devreye alınacak yeni nesil üretim sistemleriyle birlikte hem plastik kullanımının azaltılması hem de daha sürdürülebilir bir üretim modelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

YILLIK ŞİŞE ÜRETİM KAPASİTEMİZİ 39 MİLYONA ÇIKARIYORUZ

Üretim altyapısında Endüstri 4.0 odaklı sistemleri devreye alan şirket, üretim süreçlerini anlık izleme ve verimlilik analiziyle yönetirken; enerji, ham madde ve operasyonel süreçlerde daha optimize bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Özellikle hafifletilmiş ambalaj teknolojileriyle birlikte plastik kullanımının azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması ve çevresel etkinin düşürülmesi yatırım sürecinin temel başlıkları arasında yer alıyor.

Interpack Fuarı kapsamında gerçekleştirilen yatırım sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Badem Pınarı Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Badem: “Ambalaj teknolojileri artık yalnızca üretim süreçlerinin değil; sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve çevresel sorumluluğun da en önemli başlıklarından biri haline geldi. Interpack Fuarı kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler doğrultusunda özellikle daha hafif ambalaj yapıları, yüksek verimlilik sağlayan üretim sistemleri ve sürdürülebilir üretim teknolojilerine odaklandık. Bu kapsamda sektörün dünya lideri teknoloji markalarından Krones ile yeni nesil üretim sistemlerine yönelik önemli bir yatırım anlaşması gerçekleştirdik Yaklaşık 6 milyon euroluk yatırım kapsamında yeni nesil üretim makinelerimizin satın alma ve kurulum süreçlerini başlattık. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte üretim kapasitemizi artırırken, daha az plastik kullanımıyla daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİ BİR TERCİH DEĞİL, SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ

Su ve ambalaj teknolojilerinde sürdürülebilir dönüşümün sektör açısından kritik hale geldiğine dikkat çeken Badem: “Doğal kaynakların korunması ve üretim süreçlerinde çevresel etkinin azaltılması artık tüm sektörler için ortak bir sorumluluk alanı oluşturuyor. Biz de üretim altyapımızı bu dönüşüme uygun şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımların hem operasyonel verimliliğimize hem de uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” açıklamalarında bulundu.