Doğrudan Satış Derneği'nin yeni başkanı Ersin Arısoy oldu

Türkiye'de Ağustos 1994'te kurulan Doğrudan Satış Derneği (DSD), doğrudan satış sektörünün gelişimini desteklemek, etik iş ilkelerini yaygınlaştırmak ve tüketicilerin sektöre duyduğu güveni arttırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek, doğrudan satışın güvenilir ve sürdürülebilir bir pazarlama yöntemi olarak gelişmesine katkı sunarken, sektör genelinde yüksek iş ahlakı standartlarının oluşturulması ve korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Doğrudan Satış Derneği Başkanlığı görevini üstlenen Ersin Arısoy, yeni dönemde derneğin bu vizyonunu daha da ileriye taşıyacak çalışmalara liderlik ederek sektörün sürdürülebilir büyümesine ve itibarının güçlenmesine katkı sağlayacak.

Ersin Arısoy Hakkında:

1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Eğitimi Fakültesi Kimya Eğitimi Bölümü'nden mezun olan Ersin Arısoy, kariyeri boyunca liderlik, satış, pazarlama, kalite yönetimi, koçluk ve iş geliştirme alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası gelişim programına katıldı.

Profesyonel kariyerine 1996 yılında Hoechst Schering AgrEvo'da Teknik Pazarlama Müdürü olarak başlayan Arısoy, 2000 yılında Aventis CropScience'da Ticari Müdür görevine getirildi. 2002 yılında Bayer Türkiye'de CARTSEE ve MENAP Ticari Müdürü olarak görev alan Arısoy, 2004 yılında Bayer Türkiye Tohumculuk İş Birimi Müdürü olarak atandı. Yaklaşık 12 yıl boyunca Türkiye ve Orta Asya pazarlarının ticari ve stratejik yönetimini üstlendi.

2016 yılında Ferrero Türkiye'de Türkiye ve Kafkasya Tarımsal İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaya başlayan Arısoy, 2019 yılında Kyani Türkiye Genel Müdürü oldu. Kyani'nin Amare Global bünyesine katılmasıyla Amare Türkiye Genel Müdürü olan Arısoy, 2025 yılı itibarıyla Amare Global Türkiye ve Avrupa Genel Müdürü olarak atandı. Arısoy, Amare’nin faaliyet gösterdiği 28 ülkenin 14’ünde liderlik görevini başarıyla sürdürmektedir.

Yaklaşık 30 yıllık profesyonel kariyeri boyunca satış, pazarlama, iş geliştirme, tarım ve gıda takviyeleri sektörlerinde üst düzey yöneticilik yapan Arısoy; 2021 yılından bu yana Doğrudan Satış Derneği (DSD) Üyeliği görevini yürüterek sektörün gelişimine yönelik çalışmalarda aktif rol almaktadır.