Konut fiyatları 5,1 milyon TL’yi aştı, reel değişim yataya yaklaştı

Emlakjet’in Endeksa verileriyle hazırladığı Haziran 2026 Konut Değer Raporu’na göre Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 118 bin TL’ye ulaştı.

Emlakjet, Endeksa’nın veri gücüyle hazırlanan Haziran 2026 Konut Değer Raporu’nu açıkladı. Rapora göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40 bin 944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 118 bin TL oldu.

Konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak %22,3 yükselirken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim -%7,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece konut fiyatları TL bazında artmaya devam etse de reel olarak geçen yılın aynı döneminin altında kaldı.

Haziran ayında metrekare fiyatları bir önceki aya göre nominal olarak %1,1 arttı. Enflasyondan arındırılmış aylık değişim ise -%0,2 ile sınırlı kaldı. Böylece yıllık reel gerileme sürerken, haziran ayında fiyatlar reel olarak yataya yakın seyretti.

Nominal Artışta Kocaeli İlk Sırada

Haziran ayında en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık nominal metrekare fiyat artışında Kocaeli %28,8 ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli’yi %28,6 ile Denizli, %27,7 ile Ankara, %27,1 ile Elazığ ve %26,9 ile Antalya takip etti.

Yıllık reel değişime bakıldığında incelenen 30 ilin tamamında fiyatların enflasyonun altında kaldığı görüldü. Reel gerilemenin en sınırlı olduğu iller Kocaeli, Denizli, Ankara, Elazığ ve Antalya oldu. Reel fiyatlar Kocaeli’de %2,7, Denizli’de %2,9, Ankara’da %3,5, Elazığ’da %4 ve Antalya’da %4,1 geriledi.

Yıllık reel değer kaybının en yüksek olduğu iller ise %16,5 ile Aydın, %14,4 ile Hatay, %13,9 ile Tekirdağ, %13,4 ile Şanlıurfa ve %12,4 ile Balıkesir olarak sıralandı.

Beş Büyük İl İçinde En Yüksek Yıllık Artış Ankara’da

Türkiye’nin nüfusa göre en büyük beş ili olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya arasında yıllık nominal metrekare fiyat artışında %27,7 ile Ankara ilk sırada yer aldı. Ankara’yı %26,9 ile Antalya, %25,1 ile İstanbul, %21,7 ile Bursa ve %19,7 ile İzmir izledi.

Enflasyondan arındırılmış yıllık değişime bakıldığında ise beş büyük ilin tamamında reel gerileme görüldü. Reel fiyatlar Ankara’da %3,5, Antalya’da %4,1, İstanbul’da %5,5, Bursa’da %8 ve İzmir’de %9,5 düştü.

Haziran 2026 itibarıyla ortalama konut metrekare satış fiyatı İstanbul’da 63 bin 788 TL, Antalya’da 55 bin 264 TL, İzmir’de 52 bin 677 TL, Ankara’da 37 bin 787 TL ve Bursa’da 35 bin 492 TL olarak hesaplandı.

Ortalama konut satış fiyatları ise İstanbul’da 7 milyon 16 bin 680 TL, İzmir’de 6 milyon 321 bin 240 TL, Antalya’da 6 milyon 79 bin 40 TL, Ankara’da 4 milyon 912 bin 310 TL ve Bursa’da 4 milyon 613 bin 960 TL seviyesinde gerçekleşti.

Metrekare Fiyatında Muğla İlk Sırada

Türkiye genelinde metrekare bazında en yüksek konut fiyatı 85 bin 182 TL ile Muğla’da kaydedildi. Muğla’yı 63 bin 788 TL ile İstanbul, 55 bin 264 TL ile Antalya, 52 bin 677 TL ile İzmir ve 52 bin 634 TL ile Çanakkale izledi.

Bu illerde ortalama konut satış fiyatları Muğla’da 11 milyon 73 bin 660 TL, İstanbul’da 7 milyon 16 bin 680 TL, Aydın’da 6 milyon 782 bin 130 TL, İzmir’de 6 milyon 321 bin 240 TL ve Çanakkale’de 6 milyon 316 bin 80 TL olarak hesaplandı.

Veriler, özellikle Muğla ve Ege kıyılarında konut edinme maliyetlerinin Türkiye ortalamasının belirgin biçimde üzerinde kaldığını gösterdi.

Türkiye Genelinde Geri Dönüş Süresi 13 Yıl

Konut yatırımının kira geliriyle kendini amorti etme süresi Türkiye genelinde ortalama 13 yıl olarak hesaplandı.

Haziran ayında en fazla konut satışı yapılan 30 il arasında en uzun geri dönüş süresi 18 yıl ile Muğla’da görüldü. Muğla’yı 17 yıl ile Balıkesir, Aydın ve Elazığ, 16 yıl ile Antalya takip etti.

İstanbul ve Tekirdağ’da geri dönüş süresi 12 yıl, Ankara ve Şanlıurfa’da ise 11 yıl oldu. Veriler, konut fiyatları yüksek olan sahil kentlerinde satış değeri ile kira getirisi arasındaki farkın geri dönüş süresini uzattığını ortaya koydu.

Haziranda 129 Bin 979 Konut Satıldı

TÜİK verilerine göre haziran ayında Türkiye genelinde 129 bin 979 konut satıldı. Konut satışları mayıs ayına göre %39,3, geçen yılın aynı ayına göre ise %15,8 arttı. İlk el konut satışları yıllık %23,1 artarak 43 bin 406’ya, ikinci el satışlar ise %12,5 artarak 86 bin 573’e ulaştı. İlk el konutların toplam satışlar içindeki payı mayıs ayındaki %32,4 seviyesinden %33,4’e yükseldi.

Haziran ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %72,1 artarak 25 bin 993’e ulaştı. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı da geçen yılın haziran ayındaki %13,5 seviyesinden %20’ye yükseldi.

Ocak-haziran döneminde toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 azalarak 699 bin 516 oldu. İlk el satışlar %0,8 artarken, ikinci el satışlar %4,8 geriledi.

Yılın ilk yarısında ipotekli satışlar %32,2 artarak 142 bin 794’e ulaştı. Diğer satışlar ise %9,3 azaldı. Böylece ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki %15 seviyesinden %20,4’e çıktı.

Görkem Öğüt: “İpotekli Satışlar Artarken Toplam Satışlar İlk Yarıda Geriledi”

Verileri değerlendiren Emlakjet CEO’su Görkem Öğüt şunları söyledi:

“TÜİK verilerine göre haziran ayında konut satışları mayıs ayına göre %39,3, geçen yılın aynı ayına göre ise %15,8 arttı. Ancak Kurban Bayramı’nın geçen yıl hazirana, bu yıl ise mayısa denk gelmesi nedeniyle yıllık karşılaştırmayı takvim etkisiyle birlikte okumak gerekiyor. Yılın ilk yarısında toplam satışlar %3,1 gerilerken, ipotekli satışların %32,2 artması dikkat çekiyor.

Fiyat tarafında yıllık reel gerileme sürse de haziran ayında aylık reel değişim yataya yakın gerçekleşti. Bununla birlikte fiyat değişimi ve geri dönüş süreleri bölgelere göre farklılaşıyor. Bu nedenle konut kararlarında yalnızca güncel fiyata değil; bölgesel değer değişimine, kira potansiyeline ve geri dönüş süresine birlikte bakılmasını öneriyoruz.”