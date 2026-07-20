Küresel E-İhracatın kalbi İstanbul'da atacak: 60 Ülke, 40 Pazar Yeri

Türkiye'nin 6,4 milyar dolara ulaşan e-ihracat hacmini daha ileri taşımayı hedefleyen İstanbul Global E-Export Summit (IGEXX) 2026, 3-5 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

20.07.2026 12:57:070
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Küresel E-İhracatın kalbi İstanbul'da atacak: 60 Ülke, 40 Pazar Yeri

Türkiye’nin e-ihracat alanındaki büyüme hedeflerine katkı sunmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Global E-Export Summit-IGEXX 2026 için geri sayım başladı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle düzenlenecek Küresel E-İhracat Zirvesi, “Beyond Borders” temasıyla 3-5 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin 6,4 milyar dolara ulaşan e-ihracat hacmini daha da büyütmeyi hedefleyen IGEXX 2026, küresel dijital ticaretin aktörlerini İstanbul’da buluşturacak. Zirvede; dünyanın önde gelen e-ticaret platformları, global pazar yerleri, çok kanallı perakendeciler, teknoloji ��irketleri, lojistik sağlayıcıları, ödeme sistemleri firmaları, yatırımcılar, markalar, üreticiler ve e-ihracat alanında faaliyet gösteren şirketler bir araya gelecek.

60 ülkeden katılımcı, 40 pazar yeri

Türk markaları ve üreticileri için uluslararası pazarlara açılımı destekleyen zirvenin 60’tan fazla ülkeden 6 bini aşkın katılımcıyı ağırlaması, 40 küresel pazar yerini sektör temsilcileriyle buluşturması ve 2 bin 500’den fazla B2B iş görüşmesine ev sahipliği yapması bekleniyor. İlk kez 2024 yılında düzenlenen IGEXX’te 30'dan fazla ülkeden 3 bin 100'ün üzerinde üst düzey katılımcı, 128 konuşmacı yer almış; 33 küresel pazaryeri sektör temsilcileriyle bir araya gelmiş ve 2 binin üzerinde B2B iş görüşmesi gerçekleştirilmişti.

Zirve kapsamında düzenlenecek konferanslar, keynote konuşmaları, paneller, masterclass oturumları, networking etkinlikleri ve B2B görüşmelerinde; sınır ötesi e-ticaret, küresel pazar yerlerinde büyüme, dijital dönüşüm, yapay zeka destekli ticaret çözümleri, yeni nesil pazarlama teknolojileri, lojistik, ödeme sistemleri ve küresel pazarlara açılma stratejileri ele alınacak.

Sınır ötesi ticaretin stratejik merkezi: İstanbul

Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika pazarlarının kesişim noktasında yer alan İstanbul; üretim gücü, lojistik altyapısı ve gelişen dijital ticaret ekosistemiyle sınır ötesi ticaret için stratejik merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. IGEXX 2026'nın, Türkiye’nin e-ihracat ekosistemini uluslararası aktörlerle buluşturarak yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesine ve firmaların küresel dijital ticaret ağlarına erişiminin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. 

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