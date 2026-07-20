Z kuşağının yüzde 40'ı Google yerine Tiktok'ta arama yapıyor 

Teknolojinin gelişmesi ve dijital platformların günlük yaşamın merkezine yerleşmesiyle birlikte tüketicilerin ürün keşfetme ve alışveriş alışkanlıkları da hızla değişiyor.

Teknolojinin hızla değişmesiyle birlikte tüketicilerin ürün keşfetme, araştırma ve satın alma alışkanlıkları da yeniden şekilleniyor. Özellikle görsel ve kısa video içeriklerin öne çıktığı sosyal medya platformları, yalnızca eğlence mecrası olmaktan çıkarak tüketicilerin satın alma yolculuğunun en önemli duraklarından biri haline geliyor.

Küresel nüfusun yüzde 22,9'unu ve küresel iş gücünün yüzde 27'sini oluşturan Z kuşağı ise bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Hootsuite'in 2026 araştırmasına göre Z kuşağının yüzde 99'u satın alma işlemlerinin en az bir aşamasını ya da tamamını akıllı telefon üzerinden gerçekleştiriyor.

Tüketici davranışındaki değişim pazarlamayı dönüştürüyor





Eskiden tüketicinin markayı aradığını bugün ise markaların tüketicilerin dikkatini kazanmak için yarıştığını belirten Dijital Pazarlama Uzmanı Selman Doğrusözlü, “Geleneksel pazarlamada mesajı mümkün olduğunca fazla kişiye ulaştırmak yeterli görülüyordu. Bugün ise görünür olmak tek başına sonuç üretmiyor. Z kuşağı kendisine sürekli bir şey satılmaya çalışıldığının farkında ve bu nedenle reklam dilinden hızla uzaklaşıyor.

Bir ürünün reklamını izlemek yerine, onu kullanan gerçek bir kişinin deneyimini görmeyi tercih ediyor. TikTok ve Instagram gibi platformlar aynı zamanda yeni nesil arama motorları desek yanlış olmaz. Bu platformlarda anahtar kelimelerini doğru kullanan, videolarını algoritmalara uygun optimize eden ve kullanıcıların gerçekten aradığı içerikleri üreten markalar öne çıkıyor. Aksi halde, geleceğin en büyük tüketici kitlesiyle temas kurmak her geçen gün daha da zorlaşıyor" dedi.