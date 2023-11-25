80 maddelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu: Ekonomik pakette neler var?

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi AKP tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifiyle ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesine, ihracatın desteklenerek büyümesine katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade eden AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını ilgilendiren düzenlemelerin de yer aldığını belirtti.

Yabancı plakalı taşıtlar cezayı ödemeden yurt dışına çıkamayacak

Güler şunları söyledi: "Kanun teklifimizde; Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezalarının üst sınırının artırılması, izinsiz yolcu taşımaları ile taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınmasının can güvenliği bakımından yarattığı tehlikenin yüksek olması nedeniyle, cezaların artırımlı uygulanması ve idari yaptırımları caydırıcılığının artırılması bulunuyor. 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen idari para cezalarının artırılması ve yabancı plakalı taşıtların cezayı ödemeden yurt dışına çıkışına izin verilmemesi gibi maddeler yer alıyor."

İmalatçı ve tedarikçilere 5 puan kurumlar vergisi indirimi

Teklifte Hazine ve Maliye Bakanlığını ilgilendiren düzenlemeler kapsamında, yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasının, tüm mükellefler için Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarılmasını önerildi.

Güler şöyle konuştu: "Sosyal içerik üreticiliği, kazanç istisnasının kapsamının genişletilmesini de burada önermiş oluyoruz. Ayrıca ihracatın teşviki amacıyla, dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda, imalatçı ve tedarikçilere 5 puan kurumlar vergisi indirimine de bu kanun teklifimizde yer vermiş oluyoruz.

Diğer yandan döviz kazandırıcı düzenlemeler kapsamında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısının, dövizin ülkeye getirilmesi şartıyla istisna edilmesi de teklifimizde yer alıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem afetlerine bağlı olarak yapım işlerinin girdi fiyatlarında öngörülmeyen artışlar meydana geldiği dikkate alınarak yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi de kanun teklifimizde bulunuyor."

Süre uzatımları

Kanun teklifiyle, uzun sürmesi muhtemel adli süreç esnasında, yasa dışı üretim, satış ve sunum faaliyetlerini devam ettirme ihtimaline karşılık oluşacak kamu zararının önlenmesi amacıyla, kaçakçılık fiillerinde soruşturma veya kovuşturma başlatılması durumunda, faaliyetlere ilişkin verilen belgelerin askıya alınması hususunun Anayasa Mahkemesinin gerekçeleri kapsamında yeniden düzenlendi.

Abdullah Güler, yanıltıcı belge düzenleme-kullanma suçları ile ödeme kaydedici cihazla gerçekleştirilen eylemler sebebiyle, haklarında kesinleşmiş mahkumiyet bulunanlara yönelik akaryakıt işletmeciliği lisansının verilmemesi noktasındaki mevzuatın Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği çerçeve ışığında yeniden düzenlendiğini söyledi.

Güler, "SGK prim borçlarına karşılık, gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresinin uzatılmasını yine bu kanun teklifimizde yer verdik. Kur korumalı hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası süresinin 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek olmasını dikkate alarak, sürenin 30 Haziran 2024 kadar uzatılması kanun teklimizde yer alıyor" dedi.

Teklifle yasa dışı bahisle etkili mücadeleyi ortaya koymak için, söz konusu alanda elde edilen kamunun gelirinin kayıplarının önlenmesi amacıyla, elde edilen ikramiye tutarlarının yüzde 93'e kadar dağıtımı önerildi.

Teklifte, yazılı keşide tarihinden önce çeklerin, ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin süre 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmasına yer verildi.

Sosyal medya fenomenlerini de kapsıyor

"Teklifte sosyal içerik üreticileriyle alakalı bir istisnadan bahsediliyor. Bu sosyal medya fenomenleriyle alakalı bir düzenleme olarak mı okunmalı?" sorusu üzerine Güler, maddenin sosyal medya fenomenlerini de kapsadığını, onların da içerisinde yer aldığı daha geniş bir çerçevede, vergi mevzuatının yeniden düzenlenmesinin söz konusu olduğunu söyledi.

Pakette neler var?

Teklife göre, banka ve finans kurumlarında 2024 ve 2025'te enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak.

KDV iadelerinde iade hakkının kısmen ve ya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

İhracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılıyor.

Çeklerin tarihinden önce bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin madde 2025'in sonuna kadar uzatılıyor.

BSMV konut kredileri istisnası ilk konut hariç kaldırılacak.

Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı YDO ile güncellenecek. Ayrıca uygulama süresi uzatılıyor.

Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeleri noterde düzenlenecek.

Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 83’ten yüzde 93’e yükseltiliyor.

Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan, yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye’ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80’e çıkarılıyor.