AB ülkeleri, kripto varlıkları vergilendirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kripto varlıkların vergi kaçırılmasında kullanımını engellemek için bu alanda otomatik bilgi paylaşımında bulunulmasında anlaştı.

16.05.2023 15:56:210
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AB ülkeleri, kripto varlıkları vergilendirmeye hazırlanıyor

AB Konseyi, üye ülkelerin kripto varlıklar konusunda ulusal vergi makamları arasında idari iş birliğini artıracak yasa değişikliklerinde uzlaştıklarını açıkladı.

Buna göre, özellikle zengin bireylerin kripto varlık işlemlerinden sağladıkları gelirler raporlanacak ve bu bilgiler diğer üye ülkelerle otomatik biçimde paylaşılacak.

Vergi idarelerinin genel iş birliği çerçevesi genişletilecek ve buna kripto varlıklar da dahil edilecek.

Kripto varlıklara kayıt ve raporlama yükümlülükleri getirilecek.

Kripto varlıklardan sağlanan gelirin vergilendirilmesi sağlanacak.

Kripto varlıkların vergi ödememekte kullanımı hakkında yasal boşluklar kapatılacak.

Vergi kapsamındaki varlık ve gelir kategorilerine kripto varlıklar da dahil edilecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının vergi makamları ile zorunlu otomatik bilgi paylaşımında bulunması gerekecek.

Söz konusu uzlaşının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin resmi onayı gerekiyor.

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