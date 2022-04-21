AB ülkelerinde enflasyon zirve yaptı

Son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşan enflasyon, Hollanda'da yüzde 11,7, İspanya'da 9,8, Belçika'da 9,3 ve Almanya'da yüzde 7,6'ya çıktı.

Avro Bölgesi'nde, mart ayında yıllık enflasyon Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,4'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 6,2 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,8'e yükseldi. Avro Bölgesi'nde ise şubatta yüzde 5,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,4 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştı. Böylece, Avro Bölgesi'nde mart ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, geçen yılın ağustos ayından bu yana her ay son yılların en yüksek seviyesinde ölçülüyor.

Söz konusu mart ayında, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 4,36 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 1,12 ile hizmetler, yüzde 1,07 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 7,6, Fransa'da 5,1, İspanya'da 9,8, İtalya'da 6,8, Hollanda'da 11,7, Belçika'da 9,3, Çekya'da 11,9, Estonya'da 14,8 ve Litvanya'da yüzde 15,6 olarak belirlendi.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor. Avrupa'da temel gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.











