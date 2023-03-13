ABD bankacılık sisteminde neler oluyor? Çifte iflas sonrası yaşananlar

ABD'de Silicon Valley Bank’in iflasının ardından New York merkezli Signature Bank’a da kayyum atandı. ABD’de bankacılık sektöründe yaşananlar küresel ekonomiyi de endişeye sürüklüyor. İşte yaşananlar.

Küresel piyasalar ABD’deki banka krizine odaklanmış durumda. Silicon Valley Bank (SVB) başarısız geçen bir sermaye artırımı girişimi ve çöküşü hızlandıran start-up’lardan nakit çıkışı yaşanması sonrası Cuma günü on yıldan fazla süredir görülen en büyük banka iflası oldu.

Kaliforniya düzenleyici kurumları geçtiğimiz yıl 40 milyar dolardan fazla değer biçilen SVB'ye el koydu. Haftasonunda ise New York merkezli Signature Bank’a da kayyum atandı. ABD’de bankacılık sektöründe yaşananlar küresel ekonomiyi de endişelere sürüklüyor.

ABD'li yetkililer iflas eden her iki bankadaki tüm mevduat sahiplerinin paralarını geri alacaklarını açıkladı. İşte ABD'deki bankacılık krizine ilişkin yaşanan tüm gelişmeler...

2008'den bu yana en büyük iflas

Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası geçen hafta, hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti. Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı. ABD'nin 16. büyük bankası olan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşmıştı.

ABD bankacılık sistemine güveni artırmak için harekete geçti

ABD Başkanı Joe Biden, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası gibi durumlarla yeniden karşılaşmamak için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirme çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Biden, bankacılık sistemine güveni artırmaya yönelik aksiyonlara ilişkin açıklama yaptı. Talimatıyla hafta sonu boyunca Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'taki sorunların çözümü için gayretle çalışıldığını belirten Biden, Amerikalı işçileri ve küçük işletmeleri koruyan ve finansal sistemi güvende tutan hızlı bir çözüme ulaşılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Biden, çözümün aynı zamanda vergi mükelleflerinin paralarının riske atılmamasını da sağladığını vurgulayarak, Amerikan halkı ve işletmelerinin ihtiyaç duyduklarında banka mevduatlarına ulaşabileceklerine dikkati çekti.

Tekrar benzer sorunlarla karşılaşmamak için yapılacaklara işaret eden Biden, "Bu karmaşanın müsebbiplerini tamamen sorumlu tutmaya ve bir daha bu duruma düşmemek için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirmeye yönelik çabalarımızı sürdürmeye kararlıyım. Yarın sabah, tarihi ekonomik toparlanmamızı korumak için esnek bir bankacılık sistemini nasıl devam ettireceğimize dair açıklamalar yapacağım." ifadelerini kullandı.

Mevduatların korunmasına ilişkin kararlar açıklanmıştı

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB'nin iflasının ardından mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıklamış ve SVB müşterilerinin mevduatlarına pazartesinden itibaren erişebileceklerini bildirmişti.

New York merkezli Signature Bank'ın da tüm mudilerinin bütün hale getirileceği belirtilmiş, SVB kararında olduğu gibi vergi mükelleflerinin bu bankayla ilgili de hiçbir zararı karşılamayacağı açıklanmıştı. Fed de bankaların tüm mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için uygun mevduat kurumlarına ek finansman sağlayacağını duyurmuştu.

Yellen: Batan bankaları kurtarmayacağız

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2008'den bu yana ABD'de en büyük banka iflası olarak değerlendirilen SVB'yi kurtarmayacaklarını ancak mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve krizin sağlam bankalara sıçramaması için çalıştıklarını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) kurtarılmayacağını ancak mevduat sahiplerini korumak için çalıştıklarını ifade etti. Bakan Yellen, CBS televizyonuna verdiği röportajda, SVB çevresindeki gelişmeler ve ABD bankacılık sistemindeki endişelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan bankacılık sisteminin güvenli ve iyi sermayelendirilmiş olduğunu belirten Yellen, yaşanan durumu ele almak için uygun politikaları tasarlamak üzere tüm hafta sonu bankacılık düzenleyicileriyle çalıştığını aktardı. Yellen, bir bankada yaşanan sıkıntıların sağlam olan diğer bankalara yayılmamasından emin olmak istediklerini kaydetti.

Durumun sektörü korumak için banka kurtarma paketlerine yol açan yaklaşık 15 yıl önceki finansal krizden çok farklı olduğunu vurgulayan Yellen, "Bunu (Kurtarma paketi) bir daha yapmayacağız. Ancak mevduat sahipleri konusunda endişeliyiz ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık" ifadesini kullandı.

Fed ve FDIC'den banka krizi için yeni fon aracı

ABD'de on yılın en büyük banka iflası olan SVB'nin çöküşü sonrası birçok orta ve küçük çaplı banka için oluşan endişeler nedeniyle FDIC ve Fed sorun yaşayan bankalara daha fazla mevduat desteğine imkân sağlayacak bir fon yaratmak üzerinde çalıştıkları belirtiliyor.

Federal Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) ve Fed, düzenleyicilerin Silicon Valley Bank’ın (SVB) iflasının ardından sorun yaşayan bankalarda daha fazla mevduat desteğine olanak sağlayacak bir fon yaratmayı değerlendiriyor.

Düzenleyici kurumlar banka yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerde yeni özel aracı ele aldı. Bu uygulamayla mevduat sahiplerine güven aşılanması ve herhangi bir paniğin kontrol altına alınmasına yardımcı olacağı umuluyor.

Üzerinden çalışılan araç risk sermayesi ve start-up’lara odaklanan daha küçük bankaların sağlığıyla ilgili endişelerin yayılması nedeniyle ajansın acil durum planlamasının bir parçası olduğu değerlendiriliyor. FDIC Cumartesi günü aralarında First Republic Bank’ın da olduğu çok sayıda küçük ve orta ölçekli kredi kuruluşundan yetkilileri mali durumları hakkında incelemeye aldı.

İflas endişeleri yayılıyor

First Republic'in hisseleri Cuma günü yüzde 15 düşerek bankanın düşüşünü haftalık bazda yüzde 34'e çıkardı. Firma yaptığı açıklamada yatırımcılara likiditesinin güçlü kalmaya devam ettiğini ve mevduat tabanının yeterince dağıtılmış olduğunu söyledi. Diğer bazı bölgesel bankaların hisseleri de SVB'nin çöküşüyle düşüşe geçerken bu durum kendi finansal durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundular.

Phoenix merkezli Western Alliance Bancorp, hisselerinin Cuma günü Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bankanın güçlü mevduat ve likiditesine işaret etti. Aynı gün, PacWest Bancorp hisseleri yüzde 38 düştüğünde, CEO Paul Taylor, firmanın "iyi performans gösteren, iyi çeşitlendirilmiş" bir ticari banka olduğu açıklamasında bulundu.

ABD'de belirsizlik dönemi bitmek bilmiyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz oranını yüzde 6'ya kadar çıkarabileceğine yönelik tahminler ortaya çıkarken, Banka'nın yıl sonunda faiz indirmeye başlayacağına yönelik öngörüler önemli derecede güç kaybetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına nerede nokta koyacağına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarında oynaklığa neden olmayı sürdürürken, ülkede açıklanan makroekonomik veriler günden güne fiyatlamaları daha da zorlaştırıyor.

ABD ekonomisinin son 30 yılın en güçlü "şahin" adımlarına karşın soğuma emaresi göstermemesi piyasalarda başlıca risk unsuru olmaya devam ediyor.

Goldman'ın Fed beklentisi değişti

Goldman Sachs analistleri, 22 Mart'ta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırımı yapılacağı beklentisinden vazgeçti. ABD’de bir hafta içinde iki bankanın çökmesinin ardından 22 Mart’ta faiz kararını açıklayacak olan ve bu toplantıda, verilere bağlı olarak, faiz artış boyutunu 25 baz puandan 50 baz puana çıkarma ihtimali olan Fed’in işi de zorlaştı.

SVB’nin çöküşü, Fed’in sıkı para politikasının maliyetinin bir örneği oldu. Banka uzun vadeli tahvillere ciddi ölçüde yatırım yapmıştı ancak bu tahvillerin değeri faizlerin yükselişi ile eridi. Bu süre zarfında Fed faiz artırdıkça bankanın borçlanma maliyetleri de yükseldi.

Goldman Sachs artık bu ay için Fed’den faiz artışı beklemediğini duyurdu. Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler, yayımladıkları notta, bankacılık sisteminde yaşanan stres nedeniyle gelecek aylara dair belirsizlikler bulunduğuna işaret etti.

Diğer bankalar nasıl yorumladı?

JPMorgan Chase & Co. ABD Başekonomisti Michael Feroli, “Fed, toplam talebi sınırlamak için daha sıkı finansal koşullar istese de bunun hızla kontrolden çıkabilecek bir şekilde olmasını istemiyor” değerlendirmesini yaptı.

JPMorgan, Fed’in mart ayında çeyrek puanlık faiz artırımı yapacağı yönündeki tahminini korudu. Santander US Capital Markets ABD Başekonomisti Stephen Stanley de “Piyasa tepkisi ve bankacılık sektöründe yaşananlar 50 yerine 25 baz puanlık bir artış için güçlü bir argüman oluşturacaktır” dedi.

Deutsche Bank Securities ABD Başekonomisti Matthew Luzzetti, SVB’nin batmasının finansal koşulların sıkılaşmasına neden olduğunu ve devam etmesi halinde bu durumun Fed’in daha az agresif adımlar atmasına izin verebileceğini öngördü.

Ekonomist Stuart Paul ise salı açıklanacak şubat TÜFE verisinin beklentiyi aşması halinde SVB krizinin Fed’i 50 baz puanlık bir artıştan vazgeçirmeyeceği görüşünde.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta gerekmesi halinde faiz artışlarının boyutunu artırmaya hazır olduklarını, bunun verilere bağlı olacağını açıklamıştı.

İstihdam verilerinin de güçlü gelmesiyle son toplantıda 25 baz puan faiz artıran Fed’in yeniden 50 baz puanlık adımlara dönebileceği fiyatlanmaya başlamıştı. Ancak SVB’nin çöküşü ile 50 baz puan için fiyatlamalar cuma günü yüzde 50’nin altına geriledi.