ABD'de hükümet 1,8 milyar dolarlık tartışmalı tazminat fonu planından vazgeçiyor

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, haksız tazminat sağlayabileceği gerekçesiyle eleştirilen 1,8 milyar dolarlık tartışmalı fon planının hayata geçirilmeyeceğini bildirdi.

3.06.2026 11:15:280
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ABD'de hükümet 1,8 milyar dolarlık tartışmalı tazminat fonu planından vazgeçiyor

Kongre'de Bakanlığın bütçesiyle ilgili düzenlenen oturumda ifade veren Blanche, Temsilciler Meclisi üyelerinin tartışmalı tazminat fonuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Blanche, "Silah gibi kullanıma karşı fon" diye adlandırılan 1,8 milyar dolarlık planının uygulamaya geçirilmeyeceğini söyledi.

Ardından Blanche, planın tamamen rafa kaldırıldığını teyit etmeye yönelik bir soruya "Doğru." yanıtını verdi.

ABD Adalet Bakanlığının 18 Mayıs'ta "adalet sistemince yok yere hedef alındığını düşünen kişilere tazminat ödenmesi" amacıyla duyurduğu fon planı, 29 Mayıs'ta federal yargıç kararıyla geçici olarak durdurulmuştu.

Başkan Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde vergi bilgilerinin sızdırılması nedeniyle ABD Gelir İdaresine (IRS) açtığı davanın çözümünü de kapsayan plan, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol oynayanlara haksız tazminat sağlayabileceği gerekçesiyle hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilerin tepkisini toplamıştı.

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