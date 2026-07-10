"Kurduğumuz her altyapıyı, milli geleceğimize atılmış stratejik imza olarak görüyoruz"

Koç, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) Cenevre'de düzenlediği ve teknoloji, mobil iletişim ve yapay zeka dünyasının küresel temsilcilerini ağırlayan İyilik İçin Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldı.

İki ayrı oturumda yaptığı konuşmalarda sektörel dönüşüme ilişkin mesajlar veren Koç, Turkcell'in yapay zeka odaklı altyapı yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Koç, yapay zeka yarışının artık yalnızca model yarışı olmadığını söyleyerek "Yapay zeka artık bir model meselesi değil, bir altyapı meselesidir. Kim altyapıya hükmederse geleceğe de o hükmeder. Güçlü bir dijital geleceğin anahtarı yapay zekadaysa, yapay zekanın geleceği de sağlam ve bağımsız bir altyapıdadır." dedi.

Turkcell'in, yapay zekanın temel katmanlarına yönelik yatırımlarını da değinen Koç, şirketin Türkiye'nin dijital geleceğini taşıyacak bölgesel bir teknoloji sağlayıcısı olma hedefini vurguladı.

Koç, "Yapay zeka çağında belirleyici faktör artık yalnızca modellerin büyüklüğü ya da işlem kapasitesi değil. Zekayı veri merkezlerinden çıkarıp gerçek dünyaya taşıyacak, yapay zeka temelli bir altyapı kurabilmek giderek daha kritik hale geliyor. Bu altyapı; enerji, çip ve işlem gücü, veri merkezi ile bulut, modeller ve uygulamalardan oluşan 5 temel katman üzerinde yükseliyor. Şebeke ise bütün bu katmanları bir araya getiren ana platform konumunda. Yapay zeka, şebeke planlamasından enerji verimliliğine kadar ağları daha öngörülü ve dayanıklı hale getiriyor. Yeni nesil şebekeler de yapay zekayı veri merkezlerinden çıkarıp insanlara, cihazlara, şehirlere ve endüstrilere ulaştıran temel altyapıyı sağlıyor." diye konuştu.

- "Hedefimiz, dijital altyapıda operasyonel milli bağımsızlık"

Turkcell'in bu alandaki yatırımlarına da değinen Koç, enerjisini kendi üreten, verisini kendi topraklarında işleyen ve bulutunu kendi kuran ülkelerin yarının belirleyicisi olacağını ve bunun, küresel güç mücadelesinin en kritik cephelerinden biri olduğunu vurguladı.

Koç, şunları kaydetti:

"Turkcell'in neden enerji yatırımları yaptığının, neden veri merkezleri kurduğunun, neden bulut teknolojilerinde vites yükselttiğinin cevabı tam da bu vizyonumuzla ilişkili. Enerji, veri, bulut, model ve uygulamalara yönelik çalışmalarımızın hepsi bütünsel bir stratejinin parçaları. Turkcell olarak hedefimiz, dijital altyapıda operasyonel bağımsızlık. Doğu'ya ya da Batı'ya bağımlı olmadan, ulusal regülasyonlarımızdan taviz vermeden, açık, dengeli ve çok kaynaklı bir teknoloji yaklaşımıyla ilerliyoruz. Bu, şirketimizin de ötesinde bizim milli sorumluluğumuz. Ülkemize kurduğumuz her altyapıyı, milli geleceğimize atılmış stratejik imza olarak görüyoruz."

- Yapay zekanın 5 temel katmanı

Turkcell tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapay zekanın 5 temel katmanında kurumun neler yaptığına ilişkin bilgiler şu şekilde paylaşıldı:

"1. Enerji: Turkcell, 'daha fazla bit, daha az watt' yaklaşımıyla rüzgar ve güneş enerjisi santrallerindeki toplam aktif kurulu gücünü 99,1 MW'a yükseltti. GSMA Mobile Net Zero inisiyatifine katılan dünyadaki ilk 8 operatör arasında yer alan Turkcell, 2050'de net sıfır şirket olmayı hedefliyor. Elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan şirket, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla da sektöre liderlik ediyor. Dünyanın önde gelen çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği ve Tedarikçi Katılımı derecelendirmelerinde en yüksek not olan 'A' seviyesine sahip olan şirket, TIME ve Statista'nın hazırladığı World's Best Companies in Sustainable Growth 2026 sıralamasında kendi sektöründe birinci oldu.

2. Çip ve İşlem Gücü: Turkcell, doğrudan çip üretimi yerine; yüksek işlem kapasitesine erişimi güçlendirecek teknoloji ortaklıklarına ve çok kaynaklı tedarik yaklaşımına odaklanıyor. Sistemi tek bir teknolojiye, ekosisteme ya da tedarik modeline bağımlı kalmadan; açık, dengeli ve çok kaynaklı bir yaklaşımla kuruyor. Böylece yapay zeka çağında ihtiyaç duyulan işlem gücünü güvenli, esnek ve ölçeklenebilir bir altyapı üzerinden sunmayı hedefliyor.

3. Veri Merkezi ve Bulut: Şirketin veri merkezi işletmeciliğine yönelik yatırımları 2026 ilk çeyrek itibarıyla 598 milyon Avro'ya ulaşırken, 4 binin üzerinde şirkete hizmet veren veri merkezi ve bulut hizmetleri gelirleri 8,5 milyar liraya yükseldi. Google Cloud ile hayata geçirilecek Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesi de bu vizyonun en stratejik adımlarından biri olacak. Bu iş birliğiyle ileri seviye bulut ve yapay zekâ yetkinliklerinin Türkiye regülasyonları altında sunulması, veri güvenliği ve veri egemenliği açısından kritik bir eşik oluşturacak.

4. Modeller: Turkcell, tek bir modele bağımlı kalmak yerine "doğru modeli doğru işe bağlama" yaklaşımını benimsiyor. Türkçe dil yeteneklerine odaklanan yapay zeka mimarileriyle müşterilerin sorularını daha iyi anlayan, bağlamı daha doğru okuyan ve daha kişiselleştirilmiş yanıtlar verebilen çözümler geliştiriyor.

5. Uygulamalar: Turkcell, yapay zekayı yalnızca teknoloji laboratuvarlarında değil, günlük iş süreçlerinde de kullanıyor. Yazılım geliştirme süreçlerinde kod üretiminin yüzde 25'ini yapay zeka desteğiyle gerçekleştirirken yeni nesil chatbot, dijital asistan ve müşteri deneyimi çözümleriyle yapay zekayı operasyonlarının içine taşıyor. Turkcell'in dijitalleşen yüzünü ve teknoloji şirketine dönüşümünü temsil eden Teknocan da bu vizyonun görünür örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, geliştirdiği yapay zeka çözümlerini kamu, finans, savunma ve havacılık gibi stratejik sektörlerin ihtiyaçlarına göre uyarlayarak Türkiye'nin dijital dönüşümünde güvenilir teknoloji iş ortağı olmayı hedefliyor."