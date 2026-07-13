Türkiye'den iki gazeteci LinkedIn'in küresel iş ve finans listesinde ilk 100'de

İş ve finans dünyasında içerik üreten gazetecilerin LinkedIn'deki etkisini analiz eden Favikon'un hazırladığı "Top 200 Business & Finance Reporters on LinkedIn Worldwide" listesinde Türkiye'den iki gazeteci ilk 100'de yer aldı.

Capital Haber Müdürü ve StartUp Yay��n Yönetmeni Nilüfer Gözütok Ünal, dünya sıralamasında 92'nci, Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay Yılmaz ise 95'inci sırada yer aldı.

LinkedIn'de ekonomi, finans, şirketler, girişimcilik, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında üretilen içeriklerin etkisini değerlendiren liste; gazetecilerin içerik üretim sürekliliği, etkileşim performansı, takipçi kitlesiyle kurduğu bağ ve profesyonel erişimini dikkate alarak hazırlanıyor.

İki Türk gazetecinin dünyanın en etkili iş ve finans gazetecilerinin yer aldığı listede ilk 100 içerisinde bulunması, Türk ekonomi gazeteciliğinin uluslararası dijital platformlardaki görünürlüğü açısından da dikkat çekici bir başarı olarak öne çıkıyor.