Tosyalı, GES yatırımının ilk fazı için 187 milyon Euro finansman sağladı

Tosyalı, toplam 1,2 GW kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) yatırımının ilk fazını oluşturan Osmaniye ve Niğde projeleri için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ile 187 milyon Euro tutarında İhracat Finansmanı Alıcı Kredisi Anlaşması imzaladı.

Finansman, İspanya İhracat Kredi Kuruluşu Cesce'nin teminatı kapsamında sağlandı.Şirket, söz konusu finansmanı dekarbonizasyon hedefleri ve enerji dönüşümü yatırımlarında kullanacak.

Nilüfer Gözütok / [email protected]

187 milyon Euro tutarındaki kaynak, toplam 261 MW kurulu güce sahip Osmaniye ve Niğde güneş enerjisi santrallerinin finansmanında kullanılacak. Süreç, GE Vernova'nın Finansal Hizmetler biriminin koordinasyonunda yürütüldü.

İşlem, GE Vernova'nın Türkiye'de Cesce desteğiyle finanse edilen ilk yenilenebilir enerji projesi olma özelliğini taşıyor. Şirket bugüne kadar Türkiye'de güneş enerjisi projelerine yaklaşık 850 milyon dolar tutarında finansman sağlanmasına katkıda bulundu. GE Vernova'nın teknolojileri ise Türkiye'de yaklaşık 3,5 GW güneş enerjisi kapasitesinde kullanılıyor. Projede EPC yüklenicisi olarak Inogen, teknoloji tedarikçisi olarak ise GE Vernova görev alıyor.

Tosyalı'nın yeni yatırımı, daha önce devreye aldığı 235 MW kurulu güce sahip çatı tipi güneş enerjisi santralinin devamı niteliğinde. Yeni yatırımlar tamamlandığında şirketin toplam kurulu güneş enerjisi kapasitesi yaklaşık 1,4 GW'a ulaşacak.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, enerji dönüşümünün sanayide rekabet açısından giderek daha önemli hale geldiğini belirterek, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla şirketin kendi enerji ihtiyacını daha yüksek oranda yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediğini söyledi.

Tosyalı, uluslararası finansman kaynaklarının bu ölçekteki yatırımların hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Tosyalı, BBVA ile imzalanan anlaşmanın şirketin enerji dönüşümü yatırımlarını destekleyeceğini ifade etti.

Inogen Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ali Murat Soydan ise sanayide yeşil dönüşüm yatırımlarında finansmanın yanı sıra doğru mühendislik ve proje planlamasının da belirleyici olduğunu söyledi. Soydan, şirketin GE Vernova ile yürüttüğü iş birliği kapsamında projede mühendislik ve uygulama süreçlerinde görev aldığını belirtti.