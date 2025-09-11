ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi

ABD'de 7 Eylül haftasında ilk işsizlik başvuruları 263.000 kişi olarak gerçekleşti. Bu veri, önceki dönemde revize edilen 236.000 kişilik başvurunun üzerinde gelirken, piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

Devam eden işsizlik başvuruları ise 1,939 milyon kişi ile önceki haftaya göre yatay seyretti. Bu veri de önceki dönem için revize edilerek 1,939 milyon kişiye yükseltildi.

4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları ise 240.500 kişiye yükselerek, önceki ortalama olan 231.000 kişinin üzerine çıktı. Bu durum, iş gücü piyasasında bir miktar zayıflamaya işaret edebilir.

Öte yandan, ABD'de Ağustos ayına ait haftalık reel kazançlar aylık bazda %0,1 oranında gerileyerek, önceki dönemde kaydedilen %0,4’lük artışın tersine döndü.