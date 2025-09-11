ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi

ABD'de 7 Eylül haftasında ilk işsizlik başvuruları 263.000 kişi olarak gerçekleşti.

11.09.2025 16:19:350
Paylaş Tweet Paylaş
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi

ABD'de 7 Eylül haftasında ilk işsizlik başvuruları 263.000 kişi olarak gerçekleşti. Bu veri, önceki dönemde revize edilen 236.000 kişilik başvurunun üzerinde gelirken, piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

Devam eden işsizlik başvuruları ise 1,939 milyon kişi ile önceki haftaya göre yatay seyretti. Bu veri de önceki dönem için revize edilerek 1,939 milyon kişiye yükseltildi.

4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları ise 240.500 kişiye yükselerek, önceki ortalama olan 231.000 kişinin üzerine çıktı. Bu durum, iş gücü piyasasında bir miktar zayıflamaya işaret edebilir.

Öte yandan, ABD'de Ağustos ayına ait haftalık reel kazançlar aylık bazda %0,1 oranında gerileyerek, önceki dönemde kaydedilen %0,4’lük artışın tersine döndü.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Emlak Konut'tan Damla Kent (DMLKT) yatırımcılarına telefonlara karşı uyarı var

Emlak Konut'tan Damla Kent (DMLKT) yatırımcılarına telefonlara karşı uyarı var

Fintech ödülü Pionr'ın oldu

Fintech ödülü Pionr'ın oldu

ABD'de enflasyon Ağustos ayında hızlandı

ABD'de enflasyon Ağustos ayında hızlandı

KKM hesapları geriledi

KKM hesapları geriledi

Merkez Bankası rezervleri 180 milyar doları aştı

Merkez Bankası rezervleri 180 milyar doları aştı

Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Yorum Yaz