ABD'de ÜFE Eylül'de tahminleri aştı

Enflasyondaki bu artış, Fed'in agresif faiz artış patikasına devam edeceği sinyali verdi.

ABD'de ÜFE Eylül'de tahminlerin üzerinde artarak enflasyonist baskılarda ılımlılaşmanın zaman alacağını ve Fed'in agresif faiz artışlarına devam edeceği sinyali verdi.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 8,5 arttı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 8,4 artış olmasıydı.

Çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,3 ile tahminlere paralel, yıllık yüzde 7,2 ile tahminlerin hafif altında arttı.

Ülkede yarın açıklanacak ve piyasalar tarafından da yakından takip edilecek TÜFE verisinin yıllık yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor.