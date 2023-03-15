ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında geldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 4,6 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

15.03.2023 16:20:360
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ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında geldi

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Piyasa beklentileri, ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, ocakta yüzde 0,3 artmıştı.

Üretici fiyatları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 4,6 arttı. Bu dönemde yüzde 5,4 olması öngörülen üretici enflasyonu, ocakta yıllık yüzde 5,7 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, şubatta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 4,4 arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen çekirdek ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,2 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, ocakta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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