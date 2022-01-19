ABD'den, Çin'deki Kış Olimpiyatlarına gideceklere telefon yasağı

Önümüzdeki ay Pekin'de gerçekleşecek Kış Olimpiyatları'na gidecek olan ABD'li sporculara, güvenlik endişeleri nedeniyle kişisel telefonlarını geride bırakmalarının söylendiği bildirildi.

The Wall Street Journal'ın yayınladığı habere göre ABD Takımı, oyunlarda yarışan Amerikalıları, olası sızma çabalarını önlemek için tek kullanımlık telefonları almaya teşvik ediyor.

ABD Takımı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi, yorum talebine yanıt vermedi.

Haber, Aralık ayında Biden yönetiminin, Çin'in insan hakları ihlallerine karşı diplomatik bir boykot düzenleyerek, Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na hiçbir ABD yetkilisinin katılmayacağını doğrulamasının ardından geldi. Aralık ayında bir basın brifingi sırasında basın sekreteri Jen Psaki, "ÇHC'nin Sincan'da devam eden soykırımı ve insanlığa karşı suçları ve diğer insan hakları ihlalleri göz önüne alındığında, Biden yönetimi Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına herhangi bir diplomatik veya resmi temsilci göndermeyecek. Ama ABD Takımı'ndaki sporcular tam desteğimize sahipler" demişti.

Kış Olimpiyat Oyunlarının 4 Şubat'ta başlaması planlanıyor ve sadece kadınlara özel bir kızak yarışması monobob gibi yedi yeni spor dalı içeriyor.















