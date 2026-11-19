Türkiye'de e-ticaret pazarının 2026 yılını 6,3-6,5 trilyon TL hacimle tamamlaması, 2027 yılında ise 8,5 trilyon TL'nin üzerine çıkması öngörülüyor.

ikas'ın değerlendirmesine göre Türkiye e-ticaret pazarı, 2026 yılını yüzde 38-42 arasında bir büyümeyle 6,3-6,5 trilyon TL hacimle tamamlayacak. Dolar bazında ise pazarın 130 milyar dolar seviyesine yaklaşması öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Mayıs 2026'da paylaştığı resmi ETBİS raporuna göre Türkiye e-ticaret pazarı, 2025 yılında yüzde 52,2 büyüyerek 4,57 trilyon TL hacme ve 5,94 milyar adet işleme ulaşmıştı. BKM'nin Eylül 2026 verileri de online alışverişteki hareketliliği ortaya koyuyor. İnternetten yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak aylık 901 milyar TL'ye ulaştı ve toplam kartlı harcamaların yüzde 30'unu oluşturdu.

ikas CEO'su Mustafa Namoğlu, Türkiye e-ticaret pazarındaki ivmenin 2027 yılında da devam edeceğini ve pazar hacminin 8,5 trilyon TL'nin üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Orta Vadeli Program'da 2027 yılı için hedeflenen yüzde 4,2'lik ekonomik büyümenin ve e-ticaretin genel ticaret içindeki payının yüzde 19,3'e ulaşmasının sektördeki gelişimi destekleyeceğini belirten Namoğlu, büyümeyi besleyen temel dinamikleri ise şöyle değerlendiriyor:

“Bu gidişata baktığımızda, 2027 yılında pazar hacminin 8,5 trilyon TL'nin üzerine çıkacağını tahmin edebiliriz Bu büyümeyi besleyen birkaç temel unsur var. İlki, genç ve mobil cihazları yoğun kullanan nüfusun online alışverişi artık kalıcı bir alışkanlığa dönüştürmüş olması. İkincisi ise lojistik tarafındaki yatırımlar; aynı gün teslimat gibi hız odaklı çözümler yaygınlaştıkça tüketici online kanalı daha fazla tercih ediyor. Bunlara ek olarak, Ticaret Bakanlığı'nın e-ihracat teşvikleriyle birlikte yerli markaların yurt dışı pazarlara daha kolay açılması da 2027 hacmini yukarı çekecek önemli bir etken olacak.”

Gıda, kozmetik ve yenilenmiş elektronik 2027'de öne çıkacak





2026 yılı kategori verileri, tüketici talebinin farklı alanlara yayıldığını gösteriyor. Ticaret Bakanlığı'nın sektör verilerine göre toplam hacimde 428,7 milyar TL ile giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorisi ilk sırada yer alıyor. İnternet üzerinden yapılan harcamalar baz alındığında büyüme hızında ise yüzde 113,1 ile eğitim ve danışmanlık öne çıkarken, bu kategoriyi yüzde 72 ile elektronik, yüzde 61,3 ile medikal ve kişisel bakım takip ediyor.

Gıda, süpermarket ve yemek siparişlerindeki yoğun alışveriş trafiği de genel hacme önemli katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde günlük ve temel ihtiyaçların online kanallardan karşılanmasına yönelik alışkanlığın yerleşmesiyle hızlı teslimat sunan gıda ve süpermarket kategorisinin payını artırması bekleniyor. Ev ve yaşam ürünleri, kozmetik ve yenilenmiş elektronik cihazlar da talebin yoğunlaşacağı alanlar arasında bulunuyor.