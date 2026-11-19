Küresel piyasalar, Fed'in toplantı tutanaklarından alınan ilave faiz artışı sinyalleri ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin soru işaretlerinin varlığını korumasıyla karışık bir seyir izliyor.

Dün yayımlanan Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi konusunda ilave faiz artışlarının muhtemelen uygun olacağı görüşü öne çıktı. Bazı üyelerin, enflasyon verilerinin tahminleri aşması durumunda aralıkta 25 baz puandan daha büyük bir artışın değerlendirilebileceği görüşünde olduğu tutanaklarda yer aldı. Ayrıca yapay zeka yatırımları, tutanaklarda tartışma konusu olurken, hem enflasyonun hem de potansiyel finansal istikrarsızlığın bir tetikleyicisi olarak görüldü.

Asya tarafında Fed'in ek faiz mesajları, yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne dair kaygılar ve ABD'nin çip kısıtlamaları fiyatlamada öne çıkıyor.

Japonya'da teknoloji, havacılık ve ilaç hisselerindeki alımlar Nikkei 225 endeksini yukarıda tutarken, Nvidia'nın güçlü talep görünümünün, Japon çip ekipmanı şirketlerine ilişkin olumlu bakışı güçlendirmesi ülke piyasalarını destekliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri eylülde aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 13,4 ile tahminlerin altında artış kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,63 artışla 5.099,34 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,88 kazançla 59.542 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.570 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 kayıpla 22.795 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 yükselişle 82.484 puanda seyrediyor.