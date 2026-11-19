Emlakjet’in Endeksa verileriyle hazırladığı Ekim 2026 Konut Değer Raporu’na göre, Türkiye genelinde konut fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 21,5 artarken, enflasyondan arındırıldığında yüzde 6,4 geriledi.

Emlakjet, yapay zeka destekli gayrimenkul değerleme ve veri analitiği platformu Endeksa’nın verileriyle hazırladığı Ekim 2026 Konut Değer Raporu’nu açıkladı. Rapor, Türkiye genelinde konut fiyatlarının yıllık bazda nominal olarak yükselmeye devam etmesine rağmen enflasyon karşısında değer kaybettiğini ortaya koydu. İl bazında yıllık fiyat değişimleri farklılaşırken İstanbul ve Ankara, reel değer kaybının en sınırlı olduğu iller arasında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı konut satış verileri ise satışlardaki gerilemenin özellikle ikinci el piyasasında belirginleştiğini gösterdi.

Türkiye Genelinde Konut Fiyatları Reel Olarak Yüzde 6,4 Geriledi

Endeksa verilerine göre, Ekim 2026 itibarıyla Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 21,5 artarken, enflasyondan arındırıldığında yüzde 6,4 geriledi. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı yaklaşık 44 bin TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5,5 milyon TL olarak hesaplandı.

En fazla konut satışının gerçekleştiği 30 il içinde yıllık konut fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 27,5 ile İstanbul oldu. İstanbul’da ortalama konut satış fiyatı yaklaşık 7,7 milyon TL olarak hesaplandı. İstanbul’u yüzde 26,9 yıllık fiyat artışı ve 5,4 milyon TL ortalama konut satış fiyatıyla Ankara izledi. Kocaeli’de konut fiyatları yıllık yüzde 25,5 artarken ortalama konut satış fiyatı 5,5 milyon TL, Antalya’da yüzde 23,2 artışla 6,2 milyon TL, Sakarya’da ise yüzde 22,9 artışla 4,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

İncelenen iller arasında yıllık konut fiyat artışının en düşük olduğu iller ise yüzde 12,2 ile Aydın, yüzde 14,8 ile Hatay ve yüzde 14,9 ile Gaziantep olarak sıralandı. Bu illerde ortalama konut satış fiyatları Aydın’da yaklaşık 7,6 milyon TL, Hatay’da 4,1 milyon TL ve Gaziantep’te 4,3 milyon TL olarak hesaplandı.

Enflasyondan arındırılmış yıllık fiyat değişimlerine bakıldığında reel değer kaybının en sınırlı olduğu iller yüzde 1,7 ile İstanbul, yüzde 2,2 ile Ankara ve yüzde 3,3 ile Kocaeli oldu. Reel değer kaybının en yüksek olduğu iller ise yüzde 13,5 ile Aydın, yüzde 11,5 ile Hatay ve Gaziantep olarak kaydedildi.

Konut Satışları Ekim Ayında Yüzde 23,3, İlk 10 Ayda Yüzde 9,2 Geriledi

TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2026 Konut Satış İstatistikleri’ne göre, Türkiye genelinde ekim ayında 131 bin 72 konut satıldı. Toplam konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 azaldı. Ocak–ekim döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 gerileyerek 1 milyon 223 bin 991 oldu.

Satışlardaki düşüş özellikle ikinci el konut piyasasında yoğunlaştı. Ekim ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 28,5 düşüşle 80 bin 967 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 10 ayında da benzer bir ayrışma görüldü. İlk el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 410 bin 18 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 12,3 düşüşle 813 bin 973 oldu. Böylece toplam satışlardaki gerilemenin ağırlıklı olarak ikinci el konut satışlarındaki düşüşten kaynaklandığı görüldü.

İpotekli Konut Satışları İlk 10 Ayda Yüzde 20,8 Arttı

Türkiye genelinde toplam konut satışları gerilerken, yılın ilk 10 ayında ipotekli konut satışları artış gösterdi. Ocak–ekim döneminde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 artarak 235 bin 496 oldu. Aynı dönemde diğer konut satışları ise yüzde 14,3 azalarak 988 bin 495 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ise ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 23 bin 286 oldu. Diğer konut satışları yüzde 26,3 düşüşle 107 bin 786 olarak kaydedildi.

Yılın ilk 10 ayında toplam konut satışları azalırken ipotekli satışların artması, krediyle yapılan satışların genel pazardan farklı bir seyir izlediğini gösterdi. Ancak ipotekli satışlardaki artış, toplam konut satışlarındaki düşüşü telafi etmeye yetmedi.

“Konut Fiyatları Yükselse de Reel Değer Kaybı Devam Ediyor”





Emlakjet CEO’su Görkem Öğüt, konut piyasasındaki gelişmeleri değerlendirerek şunları söyledi:

“Konut fiyatları nominal olarak yükselmeye devam etse de reel değer kaybı sürüyor. Yüksek finansman maliyetleri, konut talebinin satışa dönüşmesini zorlaştırırken fiyatlar üzerinde de baskı yaratıyor. Reel fiyatlardaki gerileme ise özellikle finansman imkânı olan alıcılar açısından daha fazla pazarlık fırsatı yaratıyor.

Yılın ilk 10 ayında toplam konut satışları yüzde 9,2 gerilerken ipotekli satışların yüzde 20,8 artması dikkat çekiyor. Ancak krediyle yapılan satışlardaki artış da konut piyasasındaki genel düşüşü telafi etmeye yetmiyor. Yeni konut projelerinde sunulan kampanyalar ve esnek ödeme seçenekleri ise ilk el konut satışlarını destekliyor.

Önümüzdeki dönemde kredi maliyetlerinin gerilemesi ertelenmiş talebin harekete geçmesini sağlayabilir. Ancak kalıcı bir toparlanma için finansman koşullarının iyileşmesinin yanı sıra konut piyasasında gerçekçi fiyatlama da önem taşıyor.”