Adil Pelister yeniden İKMİB Başkanı seçildi

İstanbul’da 7 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen İKMİB 2021 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu’na katılan 1670 delege oy kullandı. Yoğun katılımla gerçekleşen seçimlerde geçerli sayılan toplam 1657 oyun 1002’sini alarak üstünlük sağlayan İKMİB Başkanı ve BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister güven tazeledi.

Hedef: İhracatta Kalıcı Birincilik

İKMİB’de yeni dönem için “Vizyon 2030” mottosuyla kimyayı geleceğe taşıyacak stratejik projeler hazırladıklarını belirten İKMİB Başkanı Adil Pelister, vizyoner projelerle Türkiye’den dünyaya açılan yeni bir kimya ekosistemi kuracaklarını dile getirdi. İKMİB’in yeni dönemde de Yönetim Kurulu ile birlikte adil, şeffaf ve aktif bir yönetim anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Pelister, kimya sektörünü kalıcı birinciliğe taşımaya kararlı olduklarını söyledi.

Adil Pelister: “Kimyada birlik kazandı”

Kimya sektörünün güçlü isimlerinden oluşan yönetim kuruluyla birlikte Türk kimya sektörünü dünya arenasında en üst seviyeye yükseltmek için çalışacaklarını belirten İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Kimyada birlik kazandı. Bizlere güvenen ve 4 yıl daha hizmet etme görevine layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Benim için ikinci dönem olan bu 4 yıllık yeni süreçte, Başkanı olduğum İKMİB Yönetim Kurulumuzla birlikte çok daha güçlü bir şekilde sektörümüze hizmet edeceğiz. Yeni hedefimiz 2030 yılında sektörümüzün ihracatını 50 milyar doların üzerine çıkarmak ve kalıcı olarak sektörel birinciliğe ulaşmak. Yüksek katma değerli ürünler ile sektörümüzü kimya teknolojisi ihraç eden bir konuma yükseltmek ve birim kilogram ihracat değerimizi 1,5 doların üzerine çıkarmak. İhracatın yükselen yıldızı kimya sektörü olarak, Türkiye’de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi ve Türkiye Kimya Ajansı projelerimizle Türk kimya sektörünün dünyadaki pazar payını yüzde 0,5’den yüzde 1’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte sektörümüzün tüm paydaşlarının ortak aklı ile “Türkiye Kimya Sanayi Strateji Belgesi” oluşturacağız.” dedi.

Pelister: “İKMİB Genel Sekreterliği kurulması için çalışacağız”

Belli bir değerin üzerinde ihracat yapan alt sektörlerini “İhracatçı birliği” statüsüne kavuşturmak istediklerini ifade eden Pelister, “Kimya sektörümüzün alt sektörlerinin her birinin “İhracatçı Birliği” kimliği kazanması ve birleşik olarak İKMİB’in kendi Genel Sekreterliğine kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Plastik, kauçuk, boya, ilaç, tıbbi cihaz ve medikal, madeni yağ ve mineral yakıtlar, kozmetik ve temizlik sektörlerimiz başta olmak üzere alt sektörlerimizin “İhracatçı Birliği” statüsü ile kimya sektörümüzü çok daha geniş bir temsiliyet ile başarıdan başarıya taşıyacaklarına inanıyoruz. Yılların hayalini gerçekleştirmek için girişimlerimizi başlattık. Bu konuda başlattığımız girişimlerimizin başarılı sonuçlanması için takipte olacağız. İnşallah yeni dönemde bu hayali biz gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.