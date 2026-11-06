Fitch, ABD'de veri merkezi projelerinin giderek artan zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret etti

Fitch Ratings, ABD'deki yapay zeka veri merkezi projelerinin olası eyalet düzenlemeleri ve elektrik tedarikindeki gecikmeler nedeniyle giderek daha fazla zorlukla karşılaştığını bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de planlanan yapay zeka veri merkezi kapasitesinin önemli bir bölümünün, özellikle Texas, Georgia ve Ohio eyaletlerinde yeni valilik yönetimleri döneminde veri merkezi inşaatlarını sınırlandırmaya yönelik önlemlerin hayata geçirilmesi halinde daha sıkı izin koşulları ve düzenleyici engellerle karşılaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eyaletlerin ABD'deki geliştirme aşamasındaki veri merkezi projelerinin yüzde 50'den fazlasını oluşturduğu kaydedildi.

Ara seçimlerde kazanan adayların, veri merkezi projelerinin geliştirilmesine yönelik daha sıkı kısıtlamalar getirilmesini savunan kampanyalar yürüttüğü belirtilen açıklamada, bu kapsamda olası moratoryumlar (geçici durdurma kararları) ile enerji maliyetleri, su kaynaklarının temini ve projelerin toplum üzerindeki etkileri konusunda daha fazla şeffaflık sağlanması taleplerinin öne çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, bu vaatlerin politikaya ne ölçüde yansıyacağının belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

İnşaatı devam eden ve izin bekleyen projeleri de kapsayan yeni onay koşullarının getirilmesi veya moratoryum kararlarının alınması halinde, olası gecikmeler ve ek maliyetler nedeniyle projelerin tamamlanmasına ilişkin risklerin artabileceğine işaret edilen açıklamada, ayrıca elektrik ve su teminine ilişkin izinlerin alınmasının zorlaşması veya vergi teşviklerinin kaldırılması halinde yeni veri merkezi yatırımlarının yavaşlayabileceği, proje takvimlerinin uzayabileceği ve maliyetlerin artabileceği kaydedildi.