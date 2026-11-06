ŞOK Marketler'in 2026'da 9 aylık satışları 270,1 milyar liraya ulaştı

ŞOK Marketler, 2026'nın 9 ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 4,9 artırarak 270,1 milyar liraya ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, 2026'nın ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) da bildirilen sonuçlara göre, şirketin mağaza sayısı söz konusu dönemde 11 bin 199'a ulaşırken, çalışan sayısı 52 bini aştı.

Şirket, yılın 9 ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 4,9 artırarak, 270,1 milyar lira seviyesine ulaştırdı.

ŞOK Marketler, daha geniş satış alanları ve ürün çeşitliliği sunmak amacıyla hayata geçirdiği yeni mağaza konseptini yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Yeni konsept kapsamındaki mağazalarda kafe ve yeme-içme alanlarının yanı sıra günlük taze fırın ürünleri ve hazır yemek seçenekleri yer alıyor.

Gıda güvenliğine yönelik çalışmalarını da sürdüren şirket, taze meyve ve sebzelerde uyguladığı pestisit analizlerinin kapsamını genişletiyor. Yasal mevzuat kapsamında yürütülen kontrollere ek olarak tedarik platformlarında kurulan laboratuvarlarda gerçekleştirilen analizler, domatesin ardından biber, portakal, mandalina ve sarımsağı da kapsayacak şekilde genişletildi. Yılın üçüncü çeyreğinde üzüm, lahana çeşitleri ve kırmızı soğan da analiz sürecine dahil edildi.

Doğru tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan analiz sonuçları, üreticilerle paylaşıldı. Müşteriler de ürünlerin üzerindeki karekodlar aracılığıyla sonuçlara ulaştı.

ŞOK Marketler, söz konusu 9 aylık dönemde sadakat programı Win kapsamında mağazalarında ve Cepte ŞOK üzerinden yapılan alışverişlerde sağladığı kampanyalarla müşterilerine çeşitli avantajlar sunmayı da sürdürdü.

- "Yeni mağaza konsepti dönüşümümüze devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, yılın 9 aylık döneminde finansal performanslarını, operasyonel yapıları ve müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla desteklediklerini belirtti.

Yeni mağaza konseptini yaygınlaştırmaya devam ettiklerini aktaran Demirel, müşterilerin değişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak, daha geniş ve zengin alışveriş alanları oluşturduklarını kaydetti.

Demirel, büyüme stratejilerinin merkezinde müşteri ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Win ile sunduğumuz avantajları ve kampanyalarımızı geliştirirken gıda güvenliği konusunda attığımız adımları da ileri taşıyoruz. Pestisit analizlerimizle tedarik süreçlerimizi daha yakından takip ederek, doğru tarım uygulamalarını destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de mağazalarımıza, dijital kanallarımıza ve operasyonel altyapımıza yatırım yaparak, müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmaya ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz."