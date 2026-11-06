Türkiye’deki 18. mağazasını Mall of İstanbul’da açtı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri esas alınarak hazırlanan 2025 yılı raporuna göre, Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım 13,1 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde gerçekleşen 9,7 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişinin yaklaşık 3 milyar doları toptan ve perakende ticaret sektöründe gerçekleşti. Sektör, toplam yatırım sermayesi girişlerinden yüzde 32 pay aldı.

Bu potansiyelin dikkat çeken örneklerinden biri olan Danimarka merkezli ev ve yaşam markası JYSK, Mall of İstanbul mağazasını açarak ülke genelindeki mağaza sayısını 18’e yükseltti. Mayıs 2023’te pazara doğrudan yatırımla giriş yapan ve dünya genelinde 49 ülkede 3.700’den fazla mağazası bulunan marka; uyku ürünlerinden bahçe mobilyalarına, banyodan oturma odalarına kadar evin her köşesi için erişilebilir fiyat politikası ile İskandinav tarzı kaliteli ve minimalist tasarımlı ürünleri tüketicilerle buluşturuyor.

"Büyümeyi Mağaza Sayısıyla Sınırlı Tutmuyoruz"

Türkiye’nin dinamik tüketici yapısı, gelişen perakende ekosistemi ve sahip olduğu büyüme potansiyelinin önemli bir Pazar olduğunu vurgulayan JYSK Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Türkiye genelindeki 18’inci, İstanbul’daki 8’inci mağazamız olan Mall of İstanbul şubemizle İstanbullu müşterilerimizle yeni bir noktada buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu açılışla hem bölgedeki tüketicilerimize daha yakın oluyor hem de markamızın erişilebilirliğini artırıyoruz. Tüketicilerin değişen ihtiyaçları ve pazarın sunduğu dinamizm, yatırım planlarımız için önemli fırsatlar barındırıyor. Büyüme hedeflerimizi sadece mağaza sayısıyla sınırlı tutmuyoruz; istihdamdan operasyona, müşteri deneyiminden sürdürülebilirliğe kadar her alanda kalıcı bir değer üretmeye odaklanıyoruz. Doğru lokasyonlarda, tüketici odaklı adımlarla Türkiye’deki yatırım yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

2027 Hedefinde Yeni Şehirler ve Bölgeler Var

Henüz mağazamızın bulunmadığı yeni şehirlere ve bölgelere ulaşarak İskandinav ev yaşam kültürünü daha fazla tüketiciyle buluşturmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda yeni yılda 12 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Yeni lokasyonlarla erişim ağımızı genişletirken bulunduğumuz bölgelerde istihdam olanakları yaratmayı ve tüketicilerin JYSK ürünlerine daha kolay ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de uzun vadeli büyüme stratejimiz doğrultusunda hareket ederek ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”