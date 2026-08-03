Ağustos ayı kira zammı 2026 belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasının ardından, ev sahiplerinin kiralara uygulayacağı yeni artış oranı da belli oldu. Buna göre; temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılara ev sahipleri yüzde 31,90 oranında zam yapılabilecek.

Kira artışı nasıl belirleniyor?

Konut ve iş yeri kiralarında artış oranı, sözleşmede farklı bir hüküm bulunmadığı sürece TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak belirleniyor. Bu kapsamda ev sahipleri de, önceki dönemde olduğu gibi kira bedellerine TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını aşmayacak şekilde zam yapabilecek. Bu oran, her ay açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda güncelleniyor ve yasal üst sınır olarak uygulanıyor.

Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 32,03 olarak gerçekleşmişti.



