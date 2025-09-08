Ağustos'un kazandıranı Borsa İstanbul oldu

TÜİK verilerine göre ağustosta yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan araç BIST 100 endeksi oldu. Altın ise uzun vadede liderliğini korudu. BIST 100 endeksi yıllık değerlendirmede ise yatırımcısına kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre aylık bazda yatırımcısına en çok kazandıran araç Borsa İstanbul BIST 100 endeksi oldu.

Borsa yatırımcısına yüzde 4’ün üzerinde kazandırdı

BIST 100 endeksi ağustosta, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,15, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,60 reel getiri sağladı. Böylece Borsa, yatırımcı açısından ayın en çok kazandıran aracı oldu.

Mevduat ve DİBS sınırlı kazandırdı

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,77, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ise yüzde 0,71 reel getiri sundu. TÜFE’ye göre ise mevduat faizi yüzde 1,21, DİBS yüzde 1,15 getiri sağladı.

Döviz ve altın kaybettirdi

Ağustosta döviz ve altın yatırımcısına zarar yazdı. Yİ-ÜFE’ye göre dolar yüzde 0,95, Euro yüzde 1,39, külçe altın ise yüzde 0,33 kaybettirdi. TÜFE’ye göre ise dolar yüzde 0,52, Euro yüzde 0,96 değer kaybederken, külçe altın yüzde 0,10 oranında reel kazanç sağlayabildi.

Altı aylıkta altın zirvede

Altı aylık değerlendirmede yatırımcısına en çok kazandıran araç külçe altın oldu. Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 12,64, TÜFE’ye göre ise yüzde 14,14 kazandıran altın, kısa vadede borsanın gerisinde kalsa da uzun vadede öne çıktı.

Yıllıkta altın kazandırdı, borsa kaybettirdi

Yıllık bazda en yüksek reel getiri yine külçe altında görüldü. Altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 30,44, TÜFE’ye göre ise yüzde 22,80 reel kazanç sağladı.

BIST 100 endeksi ise yıllık değerlendirmede yatırımcısına kaybettirdi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,23 oranında reel kayıp yaşattı.



