AJet'ten yurt içi uçuşlarda %30 indirim kampanyası

Ucuza uçmak isteyenler için AJet’ten kaçırılmayacak bir fırsat geldi! AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli %30 indirimli bilet kampanyasını başlattı.
İşte seyahat planı yapacak olanların dikkat etmesi gereken kampanya detayları:
Son Gün Yarın! (3 Temmuz 2026)
Kampanya kapsamında indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların, biletlerini en geç yarın saat 23.59'a kadar satın alması gerekiyor.
Uçuş Tarihleri ve İstisnalar
Satın alınan indirimli biletler, 6 Ekim - 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Ancak yoğunluk dönemine denk gelen 26 Ekim ile 1 Kasım 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya kapsamı dışında tutuldu.