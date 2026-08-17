ISS Türkiye’de üst düzey atama

ISS Türkiye’de Hukuk, İnsan ve Kültür Başkanlığı görevine Gamze Baykal getirildi. 8 yılı aşkın süredir Hukuk alanında ISS Türkiye ailesinde görev yapan Baykal, mevcut sorumluluklarını sürdürürken İnsan ve Kültür organizasyonunun liderliğini de üstlenecek.

ISS Türkiye, Hukuk, İnsan ve Kültür organizasyonunun liderliğini Temmuz ayı itibariyle şirketi ve kültürünü çok yakından tanıyan bir isme emanet etti. 2018 yılında Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak ISS ailesine katılan, 2023 yılından bu yana İcra Kurulu Üyesi ve Chief Legal Officer olarak görev yapan Gamze Baykal, mevcut sorumluluklarına İnsan ve Kültür Başkanlığını da ekledi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan ve aynı üniversitede MBA derecesini de tamamlayan Baykal, 2018 yılında ISS ailesine katıldı. Hukuk Direktörlüğü görevinin ardından 2023 yılından bu yana Chief Legal Officer olarak çalışan Gamze Baykal, Temmuz 2026 itibariyle Hukuk, İnsan ve Kültür Başkanlığına atandı.

2023 yılından bu yana ISSDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Baykal, yıllardır şirketimizin kritik süreçlerinde gösterdiği çözüm odaklı yaklaşımı ve güçlü iletişimiyle ISS’in yakından tanıdığı bir isim. Gamze Baykal’ın sahayla kurduğu güçlü bağ, ekipler arasında güven oluşturan yaklaşımı ve ISS’in değerlerine olan ba��lılığı, bu yeni sorumluluk için en önemli referansları oldu.