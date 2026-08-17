Entegre Harç yatırımlarını sürdürmeye hazırlanıyor

Entegre Harç, ürün ve çözüm portföyünü yeni yatırımlarla geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, yapı sektörünün farklı uygulama ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün gamının yanı sıra sistem analizi, ürün önerisi ve teknik eğitim hizmetleriyle uygulamalardaki uzmanlığını da güçlendiriyor.

1978 yılında kurulan Entegre Harç Sanayi ve Ticaret A.Ş., yaklaşık 50 yıllık üretim deneyimini yapı sektörünün değişen ihtiyaçlarına yönelik ürün ve çözümler geliştirme yaklaşımıyla sürdürüyor. İstanbul’da kireç üretimi amacıyla kurulan Entegre Harç, yıllar içerisinde yapı malzemeleri alanındaki ürün ve çözümlerini çeşitlendirerek üretim altyapısını geliştirdi. 2006 yılında Ata Grubu’nun Lafarge hisselerini devralmasının ardından şirket, yatırımlarına kendi yapısı içerisinde devam etti.

Ata Grubu, sekiz ülkede çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, tamamına veya çoğunluk hissesine sahip olduğu 30’dan fazla şirketi bir araya getiriyor. Grup, 30 bine yakın çalışana iş imkanı sunarken, yaklaşık 2 milyar dolarlık iş hacmine sahiptir. Ata Grubu çatısı altında Finans, Teknoloji, Gıda, Lojistik, Gayrimenkul Geliştirme, Yapı Malzemeleri Üretimi, Moda, Turizm ve Dış Ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler yer alıyor. Yapı malzemeleri üretiminde Türkiye’nin dört bir yanında konumlanan Entegre Harç, 2006 yılında Burdur fabrikasını, 2015 yılında Ankara ve 2024 yılında Samsun fabrikasını devreye aldı. Entegre Harç, bugün 50’den fazla ülkeye ihracat yaparak uluslararası pazarlarda kalitesiyle yer almaktadır.

Yaklaşık 50 Yıllık Deneyim, Genişleyen Ürün Portföyü

Ata Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket; alçı ve çimento esaslı ürünlerden teknik harçlara, su ve ısı yalıtım çözümlerinden zemin sistemlerine kadar genişleyen ürün portföyüyle yapıların farklı uygulama ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Şirket, son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlarla mevcut üretim altyapısını ve ürün gruplarını geliştirmeye devam ediyor.

“Ürün Portföyümüzü İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştiriyoruz”





Entegre Harç İşletme ve Fabrikalar Genel Müdürü Seyfettin Baş, şirketin üretim ve yatırım yaklaşımını, “Entegre Harç olarak yaklaşık yarım asırlık üretim deneyimimizi, değişen yapı sektörünün ihtiyaçlarını yakından takip eden bir anlayışla geliştiriyoruz. Ürün portföyümüzü farklı uygulama alanlarının ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde genişletirken, teknik uzmanlığımızı da bu alanlara taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de üretim altyapımızı, ürün gruplarımızı ve teknik yetkinliklerimizi geliştirecek yatırımlara devam edeceğiz.” sözleriyle anlatırken;

“Doğru Çözüm, Doğru Analizle Başlıyor”

Entegre Harç Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Erdal Bozok ise, yapı sektöründe teknik desteğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yapı sektöründe bir ürünün doğru sonucu vermesi, yalnızca ürünün özellikleriyle değil, uygulama alanının doğru analiz edilmesiyle de yakından ilişkili. Bu nedenle müşterilerimize yalnızca ürün sunmak yerine, ihtiyaçlarını anlayan ve projeye uygun çözümü belirlemeye yardımcı olan bir yaklaşım benimsiyoruz. Ürün portföyümüzü farklı uygulama alanlarına yönelik çözümlerle genişletirken, uzman ekiplerimiz aracılığıyla eğitim, sistem analizi ve ürün önerisi gibi teknik desteklerimizi de geliştiriyoruz. Hedefimiz, ürün ve teknik uzmanlığı bir arada sunarak uzun vadeli iş birlikleri oluşturmak.”

Zemin Çözümlerinden Yalıtıma Geniş Çözüm Alanı

Entegre Harç’ın zemin sistemleri portföyünde farklı uygulama ihtiyaçlarına yönelik çözümler bulunurken, ürün gamında epoksi ürünleri de yer alıyor. Şirket, yapıların kullanım alanı, uygulama koşulları ve teknik gereksinimlerini dikkate alarak farklı yapı tiplerine yönelik ürün ve sistem çözümleri geliştiriyor. Ürün ve çözüm yaklaşımını yalnızca ürün tedariğiyle sınırlamayan Entegre Harç, uzman ekibiyle birlikte farklı uygulama alanlarına yönelik eğitim çalışmaları da gerçekleştiriyor. Yapılardaki ihtiyaçların doğru şekilde belirlenmesi amacıyla sistem analizi ve ürün önerisi hizmeti sunan şirket, projenin ihtiyaçlarına uygun çözümün belirlenmesine yönelik teknik destek sağlıyor. Böylece uygulamalarda doğru ürün seçiminin yanı sıra uygulama öncesi analiz ve teknik bilgi paylaşımını da çözüm sürecinin bir parçası haline getiriyor.

Yapı Sektörünün Farklı İhtiyaçlarına Yönelik Çözümler

Entegre Harç’ın ürün portföyünde alçı esaslı ürünler, çimento esaslı ürünler, teknik harçlar, zemin sistemleri, fayans yapıştırıcıları, derz dolguları, su yalıtım çözümleri, ısı yalıtım sistemleri, epoksi ürünleri, kireç ve agrega ürün grupları yer alıyor. Konut projelerinden kamu yatırımlarına, endüstriyel tesislerden ticari yapılara kadar farklı ölçeklerdeki projelere yönelik çözümler geliştiren şirket, ürün geliştirme çalışmalarını teknik ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürürken, üretimden uygulamaya uzanan süreçte teknik bilgi birikimini de kullanıyor.

Türkiye’de yapı malzemeleri alanında ürün geliştirme konusunda geçmişten bu yana çalışmalar yürüten Entegre Harç’ın geliştirdiği Sıvamatik, Alçımatik, Karofix, Duvarel ve Colormatik gibi ürünler de şirketin uygulama ihtiyaçlarına yönelik çözüm geliştirme yaklaşımının örnekleri arasında yer alıyor.

Yatırımlarını Sürdürmeye Hazırlanıyor

Entegre Harç, ürün portföyünü genişletirken önümüzdeki dönemde de üretim altyapısını ve çözüm alanlarını geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor. Şirketin yatırım yaklaşımının odağında; yapı sektörünün değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilecek yeni ürünlerin geliştirilmesi, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve teknik hizmetlerin çeşitlendirilmesi bulunuyor. Yaklaşık 50 yıllık geçmişinden aldığı üretim deneyimini yeni nesil yapı çözümleriyle buluşturan Entegre Harç, ürün ve hizmetlerini geliştirmeye ve yapı sektöründeki çözüm alanlarını genişletmeye devam ediyor.