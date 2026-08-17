Türker Vangölü Enerji halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot düştü?

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (VEYAS) halka arzında toplam 44 milyon 375 bin adet payın dağıtımı gerçekleştirildi. 6 milyar 35 milyon TL büyüklüğündeki halka arzda 365 bin 280 yatırımcıya pay dağıtıldı.

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.’nin halka arz sonuçları açıklandı. Şirket paylarına yönelik talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde, 136 TL sabit fiyatla gerçekleştirildi.

Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla satışa sunulan 37 milyon 500 bin TL nominal değerli payın tamamı, ortak satışı yoluyla satışa sunulan 27 milyon 500 bin TL nominal değerli payın ise 6 milyon 875 bin TL nominal değerli kısmı dağıtıma konu edildi. Böylece toplam 44 milyon 375 bin TL nominal değerli payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arz büyüklüğü 6 milyar 35 milyon TL oldu



KAP’ta yer alan bilgilere göre, 136 TL halka arz fiyatıyla gerçekleştirilen halka arzın toplam büyüklüğü 6 milyar 35 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arzda toplam 365 bin 280 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Yatırımcı gruplarına göre dağıtım yapılan yatırımcı sayıları şöyle gerçekleşti:

Yurt içi bireysel yatırımcı: 364 bin 592

Yüksek başvurulu yatırımcı: 623

Yurt içi kurumsal yatırımcı: 64

Yurt dışı kurumsal yatırımcı: 1



Payların yüzde 35'i bireysel yatırımcılara dağıtıldı

Dağıtıma konu edilen 44 milyon 375 bin adet payın yüzde 35’i yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Buna göre bireysel yatırımcılara toplam 15 milyon 533 bin 163 adet pay dağıtıldı.

Yüksek başvurulu yatırımcılara 14 milyon 420 bin 851 adet pay ile toplam dağıtımın yüzde 32,50’si, yurt içi kurumsal yatırımcılara 13 milyon 608 bin 486 adet pay ile yüzde 30,67’si, yurt dışı kurumsal yatırımcıya ise 812 bin 500 adet pay ile yüzde 1,83’ü tahsis edildi.

Halka arzda başlangıçta toplam 65 milyon adet payın satışa sunulması planlanırken, sonuçlara göre toplam 44 milyon 375 bin adet payın dağıtımı gerçekleştirildi.

Bireysele kaç lot düştü?

Bireysel yatırımcıya ortalama 43 lot dağıtım yapıldı.