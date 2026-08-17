Yapay zeka içeriklerine güven azalıyor

Yapay zekâ uygulamalarının kullanım alanı her geçen gün genişliyor. İş dünyasında verilerin analiz edilmesinden öğrencilerin ders çalışma süreçlerine, tüketicilerin ürün araştırmasından içerik üreticilerinin yeni fikirler geliştirmesine kadar pek çok alanda kullanılan bu teknoloji, günlük hayatın giderek daha doğal bir parçası haline geliyor. Ancak yapay zekânın hayatın her alanına daha fazla dahil olması, beraberinde güven ve özgünlük tartışmalarını da getiriyor.

Üretilen içeriklerin gerçek ile yapay arasındaki sınırı bulanıklaştırması, insanların karşılaştıkları bilgi ve içeriklere ne ölçüde güvenebileceği sorusunu gündeme taşıyor. Bugün bir fotoğrafın gerçekten çekilip çekilmediği, bir videodaki kişinin gerçekten o sözleri söyleyip söylemediği ya da bir metnin insan tarafından mı yazıldığı her zaman kolayca anlaşılmıyor. Bu durum, dijital dünyada gördüğümüz ve okuduğumuz içeriklerin kaynağını sorgulamayı her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

Bu belirsizlik, tüketicilerin markalarla kurduğu iletişimde de kendini gösteriyor. Klaviyo ve Datalily tarafından yayımlanan güncel araştırma verilerine göre tüketicilerin yalnızca yüzde 7’si, yapay zekâ tarafından üretilen görünür pazarlama içeriklerinin markaya olan güveni artırdığını düşünüyor. Buna karşılık yüzde 31’lik kesim bu tür içeriklerin markaya duyduğu güveni doğrudan zedelediğini belirtiyor.

Avrupa Birliği’nin yapay zekâ yasası kapsamında ise 2 Ağustos 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayan yeni şeffaflık kuralları, yapay zekâ tarafından oluşturulan veya değiştirilen içeriklerin tespit edilebilmesini ve belirli içeriklerin açıkça etiketlenmesini öngörüyor. Yapay zekâ sistemlerini geliştiren sağlayıcıların; sentetik metin, görüntü, video ve ses çıktılarında makine tarafından okunabilir işaretler kullanması gerekiyor.

“Tüketiciler Yapay Zekâ Yorgunu”





İnsan aklı ile makine zekâsını birleştiren yapay zekanın olağanüstü bir güç sunduğunu belirten İletişim Uzmanı Serap Kamir, “Bu teknoloji süreçleri hızlandırıyor, çok yüksek verileri saniyeler içinde işliyor. Fakat hız tutkusuyla asıl meseleyi gözden kaçırıyoruz. İnsanlar artık karşılarına çıkan kusursuz ama duygusuz içeriklerden açıkça yoruldu. Ciddi bir yapay zekâ yorgunluğu ve mesafe hissiyle karşı karşıyayız. Küresel veriler durumu net biçimde ortaya koyuyor.

Teknolojiye sırt çeviremeyiz, elbette bu güçten faydalanacağız. Ancak hız ve verimlilik uğruna özgünlüğümüzü kaybetmemeliyiz. Yapay zekâ bize çok şey üretebilir ama ne söyleyeceğimize, neden söyleyeceğimize ve bunu nasıl insana dokunur hale getireceğimize yine insan karar vermeli.” dedi