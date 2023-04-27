Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

Akbank, yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 711 milyon TL'lik konsolide net kâr elde etti.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2023'ün ilk çeyreğinde Türk ekonomisine sağladıkları kredi desteğini 677 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 843 milyar TL seviyesine çıkardıklarını bildirdi.

Toplam mevduatlarının 819 milyar TL’ye, aktiflerinin ise 1 trilyon 259 milyar TL'ye ulaştığını kaydeden Binbaşgil, "Yüzde 18,9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2 milyar 375 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 10 milyar 711 milyon TL konsolide net kâr elde etti" açıklamasında bulundu.



