Al Gore: “Siyasi irade de yenilenebilir bir kaynaktır”

Güneş enerjisi, bataryalar ve ısı pompalarının enerji sistemini dönüştürdüğünü söyleyen Al Gore, elektrifikasyon hedefinin emisyonları azaltacak biçimde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

Gore, konuşmasının başında COP31 ev sahiplerine, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’a teşekkür etti.

Fatih Birol için “O, Türkiye’nin bir evladı. Küresel bir kahraman” diyen Gore, katılımcıları Birol’a teşekkür etmeye davet etti.

Dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu savunan Gore, 2026’nın gelecekte tarihçiler tarafından böyle bir yıl olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Yenilenebilir enerjinin büyümesine dikkat çeken Gore, karbon emisyonlarının küresel ölçekte ilk kez düşmeye başlamış göründüğünü ileri sürdü.

Fosil yakıtlardan çıkış çağrısı

İklim krizini bir “fosil yakıt krizi” olarak tanımlayan Gore, kömür, petrol ve doğal gazın çıkarılması ve yakılmasına yön veren politikaların dünyanın gelecekteki sıcaklığını belirlediğini söyledi.

Atmosferde biriken sera gazlarının gezegende ısıyı tuttuğunu belirten Gore, ülkelerin fosil yakıtlardan aşamalı çıkış için ortak bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

John Kerry’nin Paris Anlaşması’ndaki rolüne ve COP28’de fosil yakıtlara ilişkin ifadelerin metne girmesine yaptığı katkıya da değinen Gore, “Yeniden o yola dönmemiz gerekiyor” dedi.

Gore, COP toplantılarının yalnızca müzakerelerden ibaret olmadığını; iş dünyası temsilcileri, yerel yönetimler ve hükümetlerin fikirlerini paylaşması açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Enerjide üç dönüşüm alanı

Yenilenebilir enerji pazarındaki gelişmeleri değerlendiren Gore, özellikle güneş enerjisi, bataryalar ve ısı pompalarındaki ilerlemeye dikkat çekti. Bu üç teknolojiyi enerji alanındaki “üç mucize” olarak nitelendiren Gore, birlikte dünyanın enerji görünümünü değiştirdiklerini söyledi.

Gore, güneş panellerinin yaygınlaştığını, büyük ölçekli batarya maliyetlerinin düştüğünü ve ısı pompalarının daha soğuk iklimlerde ve bazı sanayi uygulamalarında da kullanılabildiğini anlattı.

Geçen yıl dünyada devreye alınan yeni elektrik üretim kapasitesinin yüzde 86’sının yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu söyleyen Gore, ABD için bu oranın yüzde 91 olduğunu ifade etti. Elektrikli otomobillerde de büyümeye işaret eden Gore, Çin’de yeni otomobil satışlarının önemli bölümünün elektrikli araçlardan oluştuğunu belirtti.

“Hedefe nasıl ulaşıldığı fark yaratacak”

Gore, COP31 kapsamında gündeme gelen ve elektriğin küresel enerji tüketimindeki payının 2035’e kadar yüzde 35’e çıkarılmasını öngören “2035’e kadar yüzde 35” hedefini de değerlendirdi.

Hedefe nasıl ulaşılacağının emisyonların seyri açısından belirleyici olacağını vurgulayan Gore, elektrifikasyonun fosil yakıt kullanımındaki artışla desteklenmesi halinde beklenen iklim faydasının elde edilemeyeceğine dikkat çekti.

Gore, çalışma arkadaşlarıyla birlikte hafta sonunda Climate TRACE raporunu açıklayacaklarını söyledi. Raporda, elektrifikasyon hedefine ulaşırken emisyon azaltımını artırabilecek yolların ele alınacağını belirtti.

Fosil yakıt teşviklerine dikkat çekti

İklim değişikliğinin buzulların erimesinden aşırı yağışlara ve kuraklığa kadar farklı sonuçlarına dikkat çeken Gore, fosil yakıtların yakılmasının hava kirliliği yoluyla insan sağlığını da etkilediğini söyledi.

Enerji dönüşümünün finansmanına da değinen Gore, Uluslararası Para Fonu’nun çalışmalarına atıfta bulunarak fosil yakıtlara sağlanan desteklerin kaldırılmasının dönüşüm için kaynak yaratabileceğini savundu.

Katı atık ve bina verimliliği başlıklarına da değinen Gore, açık depolama alanlarından kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılmasının önemine işaret etti. Türkiye’nin atık konusundaki çalışmalarına dikkat çeken Gore, binalarda ise yalıtımın yanı sıra ısı pompaları ve yenilenebilir enerji kullanımının da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gore, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Emisyonları azaltmak ve gelecek nesillerin geleceğini korumak için ihtiyaç duyduğumuz teknolojilere sahibiz. Bu teknolojilerin nasıl uygulanacağını da biliyoruz. Bazılarına göre eksik olan tek şey yeterli siyasi irade. Ama lütfen şunu unutmayın: Siyasi irade de yenilenebilir bir kaynaktır.”