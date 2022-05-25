Ali Koç, Ankara'da Bakan Nebati'yi ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ziyaret etti.

25.05.2022 14:45:000
Paylaş Tweet Paylaş
Ali Koç, Ankara'da Bakan Nebati'yi ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Nebati'nin paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlk çeyrek büyüme beklentisi anketi: Ekonomistlerin tahmini kaç çıktı?

İlk çeyrek büyüme beklentisi anketi: Ekonomistlerin tahmini kaç çıktı?

Türkiye'de yıllık 300 bin adet konut açığı var: İstanbul'da arsa bulmak imkansız

Türkiye'de yıllık 300 bin adet konut açığı var: İstanbul'da arsa bulmak imkansız

Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu

Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu

Ali Koç, Ankara'da Bakan Nebati'yi ziyaret etti

Ali Koç, Ankara'da Bakan Nebati'yi ziyaret etti

Belediyelerin verdiği yapı izinleri azaldı

Belediyelerin verdiği yapı izinleri azaldı

Chelsea satıldı: Premier League'in yarısı ABD’li sermayederlerin oldu

Chelsea satıldı: Premier League'in yarısı ABD’li sermayederlerin oldu

Yorum Yaz