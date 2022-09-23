Alman ekonomisi ivme kaybediyor

Almanya'da, yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 45,9 puana gerileyerek Mayıs 2020’den beri en düşük seviyeye indi.

S&P Global, eylül ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da ağustosta 46,9 puan olan bileşik PMI, eylülde 45,9 puana gerileyerek 28 ayın en düşüğüne indi. Beklenti endeksin 46 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI ağustosta 47,7’den eylülde 45,4’e inerken, ülkede imalat sanayi PMI ise aynı dönemde 49,1’den 48,3’e geriledi. İmalat sanayi PMI verisi 27 ayın en düşük seviyesine gerilerken verinin eylülde 48,3 puana gerileyeceği tahmin ediliyordu.

İmalat sanayi ve hizmet sektörü, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın yukarısı büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor. Ülkede bileşik PMI verisinin üç aydır art arda 50 puanın altında kalması dikkati çekti.

S&P Global ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmaya hazır göründüğünü belirterek, ve PMI'nin eylülde toparlanma işareti göstermemesi ve PMI anketinin ileriye dönük göstergelerinin de kötüleşmesiyle, dördüncü çeyreğe ilişkin beklentiler de iyi görünmüyor.” ifadesini kullandı.

Enerji krizi

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğal gaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürmüş ve eylül başında ise tamamen durdurmuştu.

Enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararı sonrasında bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, elektrik temininin kesintiye uğramamasını ve konutların ısınmasını garanti altına alabilmek için politikalar geliştirmeye çalışıyor.

Ülkenin enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.

Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oranı görmüştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 19 Eylül’de ekonomiye ilişkin raporunda enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini değerlendirmişti.