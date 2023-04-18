Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 332 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 237 bin lira, en yüksek 1 milyon 333 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1 milyon 332 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 559 milyon 581 bin 299,99 lira, işlem miktarı ise 2.830,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 574 milyon 279 bin 56,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.