Anahtar performans göstergeleri değişti

Örneğin beyaz eşyada satış adetleri ana kriterken şu an sektörün risk seviyesini brüt kâr marjı yansıtıyor. Faktoringde işlem hacmi izlenirken yeni dönemde alacak bakiyesindeki artış önemli bulunuyor. Hazır giyimde her zaman ihracat tutarı konuşulurken şirketlerin radarında artık kârlılık ön planda. Kısacası şirketler 2024’te ciro, üretim, satış adedi, ihracat gibi göstergelerin yanı sıra farklı verileri izliyor, bu veriler ışığında hareket planlarını hazırlıyor.

Tuba İlze / [email protected]

Capital Mart 2024 sayısından

Herkes bilincinde… Sektörlerin çoğu için anahtar performans göstergeleri (KPI) ciro, satış, üretim adedi ve ihracat tutarıdır. Ancak günümüzde olduğu gibi enflasyonist ve volatil ortamlarda sektör yetkililerinin ve şirketlerin birincil baktığı kriterler değişiyor. Sonuçta artan maliyetler ve fiyat baskısı ciro, ihracat ve satış adet hedeflerinin ötesindeki göstergelerin önemini artırıyor. Global performans yönetim şirketi Insightsoftware’in araştırması, sektörlerin baktığı KPI’lar arasında artık işlem hacmi, döngü süresi, talep tahmini, stok devir hızı, müşteri kazanım maliyeti, müşteri sadakati ve tutma oranı, net tavsiye skoru gibi göstergelerin önem kazandığını gösteriyor.

Tüm bu yeni verilerdeki değişimlere gösterilen tepki ise şirketlerin piyasadaki dinamiklere ne kadar hızlı ve etkin şekilde adapte olduğunun bir göstergesi olarak görülüyor.

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